台中老翁跌倒成長短腳 醫師：碎骨嵌入髖臼關節
（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市1名77歲老翁跌倒後出現臀部疼痛，後來嚴重到成長短腳且不良於行才就醫，澄清醫院中港院區今天表示，患者因右腳股骨頸斷裂，碎骨嵌入骨盆與髖臼關節致長短腳。
澄清醫院中港院區骨科醫師洪舜奕透過新聞稿說明，這名77歲老翁在跌倒之初，只覺得臀部有點疼痛，以為是摔痛了臀肌或輕微扭傷筋骨而已，雖然做了數次復健治療仍未改善。後來逐漸行走困難，需要拐杖慢行，時常站不穩、跌倒，直到最近疼痛加劇才由家人陪同就醫。
洪舜奕表示，經骨科檢查與影像學確認，發現老翁的右腳股骨頭早已斷裂並陷入髖臼關節腔內，導致雙腳長短相差達4公分。還發現患者在1年前跌倒時就發生了股骨頸骨折，但未被正確診斷，導致長期錯位與骨壞死，碎骨嵌入骨盆與髖臼關節，飽受疼痛與關節受限之苦。
洪舜奕指出，患者接受進行人工全髖關節置換手術，取出關節內碎裂的骨頭、沾黏的軟組織，重建髖臼與股骨之間的穩定關節，並將腿長恢復至正常長度。術後患者疼痛明顯改善，經術後復健，目前已能正常行走。
洪舜奕認為，髖部骨折是老年人跌倒後最常見、但也最容易被忽略的傷害之一。許多患者因為初期僅感覺輕微疼痛、仍能行走，就被誤以為是軟組織扭傷或拉傷，延誤治療時間。事實上，任何年長者跌倒後出現髖部疼痛、下肢無力、甚至輕微跛行，都應立即進行X光或斷層掃描檢查，以排除骨折。
他提醒，若髖骨骨折未及時治療，不僅會導致慢性疼痛與活動障礙，還可能因為長期臥床造成肺炎、深層靜脈栓塞等併發症，嚴重時甚至危及生命。早期正確診斷與適當手術治療，能大幅提升老年患者的生活品質與獨立性。（編輯：李淑華）1141208
