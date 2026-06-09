台中老闆好心收留無業遊民！3天後他登門踹死老闆娘…家屬悲求判無期

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記者吳泊萱／台中報導

台中卡啦OK老闆好心收留32歲男子，結果對方恩將仇報，在上門借浴室盥洗後，活活踹死老闆娘。 （示意圖／unsplash）

台東一名32歲林姓男子，有多項前科在外流浪，輾轉來到台中謀生。一名開設卡啦OK店的郭姓老闆好心收留林男，還讓林男到租屋處盥洗，不料林男竟與老闆的李姓女友起口角，一怒之下朝李女頭部、胸腹部猛踹，導致李女腦出血、脾臟破裂，住院搶救22天不治。台中地院國民法庭今日（9日）開庭審理，檢察官求刑最高13年，李女胞姊則希望重判無期徒刑，全案預計明日宣判。

檢警調查，林男（32歲）有多項前科，居無定所，輾轉在台中謀生，去年5月23日，他到中區一家卡啦OK店應徵，自稱街友，表示只需收取小費度日，老闆郭男好心收留他。5月26日，林男請求老闆讓他到租屋處盥洗，郭男同意並讓對方自行前往。

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同日中午12時，郭男返回租屋處叫醒正在臥室睡覺的李姓同居女友（61歲），兩人本打算一起到店內上班，隨後郭男先到1樓等待，期間李女與林男在臥室起口角，林男一怒下朝李女頭部、胸腹部猛踹，導致李女腦出血、10根肋骨斷裂併發氣血胸、脾臟破裂，住院搶救22天後傷重不治。

台中地檢署偵結，依傷害致死罪嫌起訴林男。全案於今日（9日），在台中地院國民法庭開庭審理，林男坦承犯行，表示踹人原因僅因口角。檢察官指出，林男在偵訊過程中多次出現語無倫次狀況，但經醫院鑑定並無辨識與能力降低狀況，且有高度再犯風險，林男大學肄業，有多份工作紀錄，智力正常無缺陷。

檢察官強調，警方獲報到場時，林男並未主動自首，是他人指認才坦承犯行，不符合自首減刑要件；另外，老闆郭男好心收留林男，林男跟老闆娘李女只在店內見過一面，雙方可以說是陌生人，結果林男卻恩將仇報，根本是不定時炸彈，建請法官求處11年6月至13年徒刑。

李女胞姊的訴訟代理人怒轟，林男一個100公斤的男子，欺負一個瘦弱的六旬婦人，且二人無冤無仇，林男從李女哀嚎慘叫，一路踢到沒聲音，手段極其可惡，沒有減刑理由，建請法官重判無期徒刑。



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