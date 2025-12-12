台中耶誕嘉年華璀璨點燈 盧秀燕：最萌打卡新地標誕生

台中耶誕嘉年華周五晚間璀璨點燈，市長盧秀燕說，最萌打卡新地標誕生。（圖：中市府提供）

2025台中耶誕嘉年華以日本人氣角色IP《角落小夥伴》為主題，在舊火車站前佈置18公尺高的「耶誕珍甜」耶誕樹，柳綠川沿岸更設置不同主題燈飾，吸引許多民眾搶拍。台中市長盧秀燕今晚（12日）出席點燈儀式，和民眾一同倒數，耶誕樹瞬間點亮夜空，宣告嘉年華開跑，將一路展至明年元旦，展期歷年最長。

盧秀燕致詞表示，台中耶誕嘉年華從台中火車站一直延伸到綠川，最後到柳川，歷史文化悠久的舊城區配上歡樂溫馨的耶誕燈，有非常迷人的風采。另因為台中的城市發展是從舊城區開始的，所以附近有非常多的傳統美食及特色旅宿，來個兩、三天都不為過。

盧秀燕說，火車站前展區除耶誕燈飾外，還有文創市集，沿途好吃、好喝、好買、好看，從現在一直展出到明年元旦，歡迎大家撥空來台中參加耶誕嘉年華，漫步在舒適涼快的舊城區，享受溫馨又快樂的時光。

新聞局長欒治誼指出，今年耶誕嘉年華推出三大全新亮點，保證給予市民「珍甜」又難忘的節慶享受；首先閃耀登場是「耶誕珍甜」耶誕樹，是全台唯一穿著手工訂製蛋糕裙的耶誕樹，以具代表性甜點「奶油蛋糕」為靈感，點綴《角落小夥伴》可愛的粉圓角色，設計高達18公尺的絕美樹型；其次是以氣膜裝置亮相台中耶誕的日本人氣角色IP《角落小夥伴》，5隻角色一起亮相，展區還有角落小夥伴的『多個角色』，歡迎大家展開尋找小夥伴的溫馨旅程。

此外，呼籲民眾千萬別錯過柳川水舞台，高達5公尺的《角落小夥伴》大型氣膜，將搭配主題水舞燈光秀，每日下午17點30分至21點30分，每隔半小時展演一場。

綠川展區則有以耶誕老公公為主角的「幸福快遞」及「耶誕之森」，耶誕老公公氣膜悄悄現身林中，滿載著禮物，為每位來訪的旅人帶來驚喜祝福，搭配麋鹿燈飾，猶如置身在迷幻的森林世界。

還有涵洞以甜蜜莓粉光與水藍雪花燈片，延伸出一整片幸福的角落「雪花光廊」；另外還有「歡樂迎光」、「喜樂微光」等主題，可以看見耶誕老人乘坐著雪橇輕盈滑過樹梢，引領人們迎向耶誕佳節。

新聞局表示，這次活動延續三大展區布展重點，舊火車站前廣場規劃多樣化的耶誕市集，每週五至週日晚間安排一系列豐富多元的藝文表演。此外，新聞局更貼心推出「耶誕美食地圖」，收錄燈區周邊名店，供民眾免費索取，一邊賞燈、一邊尋味。

新聞局指出，今年耶誕活動由市府各局處共同投入，水利局、建設局與勞工局提供經費；經發局則串聯電子街、繼光街與自由路商圈，營造節慶氛圍；交通局負責台中火車站大平台的布置，讓旅客一到站就能感受到濃濃的耶誕氣息；而民政局偕同中區財團法人台中市順天宮輔順將軍廟在綠川民權路至民生路段、中區地標李方艾美酒店，都響應同步點燈。（寇世菁報導）