台中耶誕嘉年華開幕！盧秀燕點亮18公尺《角落小夥伴》耶誕樹

台中耶誕嘉年華今晚點燈，舊車站前耶誕樹逢星期五上班日，人潮略顯稀疏。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2025台中耶誕嘉年華今晚登場，由市長盧秀燕點燈，點亮全台唯一以日本人氣角色IP《角落小夥伴》為主題的「耶誕珍甜」耶誕樹，宣告嘉年華正式開幕！柳川水岸觀景台推出主題水舞燈光秀，活動將持續至明年1月1日，今晚點燈現場可能逢週五上班日，人潮有點稀疏，市府表示，愈近耶誕節人潮會愈多。

盧秀燕表示，台中市耶誕嘉年華讓民眾最期待、受歡迎，耶誕燈會從舊車站沿伸至綠川、柳川，有18公尺高的耶誕樹，光彩奪目，舊城區也有傳統美食，會中她感謝舉辦局處和特定媒體，強調今年更好看，今年是角落小夥伴，集合燈光水舞，大小朋友都喜歡，立法院副院長江啟臣及楊瓊瓔也參加同框。

今年耶誕嘉年華推出三大全新亮點，「耶誕珍甜」耶誕樹，以燈飾打造蛋糕裙的耶誕樹，以「奶油蛋糕」為靈感，點綴《角落小夥伴》可愛的粉圓角色，設計高達18公尺樹型；其次是以氣膜裝置亮相台中耶誕的日本人氣角色IP《角落小夥伴》，5隻角色一起亮相，展區還有隱藏版的角落小夥伴。

柳川水舞台則有5公尺的《角落小夥伴》大型氣膜，將搭配主題水舞燈光秀；綠川展區以耶誕老公公為主角的「幸福快遞」及「耶誕之森」；涵洞則以甜蜜莓粉光與水藍雪花燈片，延伸「雪花光廊」；還有「歡樂迎光」、「喜樂微光」等主題，耶誕老人乘坐著雪橇輕盈滑過樹梢，迎向耶誕佳節。

台中耶誕嘉年華活動將持續至明年1月1日，主要展區涵蓋舊台中火車站前廣場、綠川及柳川水岸廊道，柳川水舞台的《角落小夥伴》水舞燈光秀，於每日下午5點30分至9點30分，每隔半小時展演一場；舊火車站前廣場規劃耶誕市集，結合文創、甜點、花藝與伴手禮等特色攤位，滿足民眾逛街、賞燈體驗；活動期間每週五至週日晚間，安排藝文表演。

台中市長盧秀燕點燈點亮《角落小夥伴伴》為主題的「耶誕珍甜」耶誕樹，宣告2025台中耶誕嘉年華正式開幕。(記者蔡淑媛攝)

