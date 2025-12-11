台中耶誕嘉年華 奶油蛋糕成耶誕樹呈現「耶誕珍甜」

台中耶誕嘉年華試點燈。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 2025台中耶誕嘉年華將於明（12）日盛大登場，今年是以日本人氣角色IP《角落小夥伴》為主題，昨晚率先於柳川水岸觀景台推出主題水舞燈光秀。隨著「珠寶盒」啟動，柳川水舞台化身夢幻劇場，繽紛光影與水舞交織，為年末節慶提前暖身。

台中市政府新聞局長欒治誼表示，去年展期共吸引107萬人次到訪，帶動周邊多達17億元商機，今年展期將從12月12日到115年1月1日，為期21天，是近年來最長的一次。

欒治誼指出，今年主燈「耶誕珍甜」以奶油蛋糕為設計靈感，結合《角落小夥伴》角色造型，是一株穿著手工訂製蛋糕裙的耶誕樹，巧妙呼應台中「甜點之都」特色，邀請民眾走進台中感受溫暖療癒的耶誕氛圍。

柳川水舞燈光秀每日於下午5點30分至晚間9點30分，每半小時展演一次。「蜥望舞伴」燈區以台語諧音「希望有伴」命名，由蜥蜴的母親帶領蜥蜴、貓、炸豬排、白熊與企鵝等角色，以 5 公尺高立體氣偶驚喜現身，搭配音樂與水舞，營造歡樂節慶氛圍。

柳川沿岸同步設置多處大型角色燈飾，如「來企泡湯」、「白熊好品」及民權路「炸物食堂」，增添趣味看點。舊台中火車站前廣場設有耶誕市集，每日 40 個攤位，週末並安排藝文表演與視障按摩免費體驗。

新聞局指出，2025台中耶誕嘉年華活動範圍涵蓋舊台中火車站前廣場、綠川與柳川水岸廊道，將持續至明年元旦，並推出「耶誕美食地圖」，整合周邊商圈與夜市美食，邀請民眾一次體驗賞燈、逛市集、看表演與尋味的耶誕樂趣。民眾可透過「台中通APP」、燈區現場或台中捷運沿線據點免費索取。

