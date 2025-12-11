台中耶誕嘉年華 角落小夥伴萌翻柳川

▲台中耶誕嘉年華試點燈(圖／新聞局提供2025.12.11)

▲台中耶誕嘉年華試點「蜥望舞伴」燈區(圖／新聞局提供2025.12.11)

[NOWnews今日新聞] 2025台中耶誕嘉年華將於12月12日盛大開城！今年市府放大絕，不僅展期長達21天，更攜手日本人氣IP「角落小夥伴」，打造全台唯一的「角落小夥伴」主題城市耶誕。（10）日晚柳川水岸觀景台率先試燈，隨著主燈「珠寶盒」啟動，夢幻水舞與繽紛光影瞬間點亮夜空，吸引不少民眾搶先朝聖。

全台唯一！穿「蛋糕裙」的耶誕樹，台中市政府新聞局長欒治誼表示，台中素有「甜點之都」美名，今年主燈「耶誕珍甜」特別以此為靈感，讓16公尺高的耶誕樹穿上特製的「奶油蛋糕裙」，上面點綴著超萌的角落小夥伴，是今年不可錯過的打卡地標。

廣告 廣告

5米高巨型氣偶＋水舞秀 柳川變身夢幻劇場，除了主燈，柳川水岸也是一大亮點。每日下午5點30分至9點30分登場的「柳川水舞燈光秀」，每半小時展演一次。其中「蜥望舞伴」燈區玩起台語諧音梗（希望有伴），由蜥蜴媽媽帶領蜥蜴、炸豬排、白熊與企鵝等角色，化身5公尺高的巨型立體氣偶驚喜現身，搭配動感水舞，療癒指數破表。

必拿美食地圖逛市集，還能免費按摩、拍美照，也要滿足味蕾！活動串聯舊台中火車站前廣場、綠川與柳川水岸廊道，舊火車站前設有每日40攤的耶誕市集。市府更貼心推出「耶誕美食地圖」，整合周邊商圈與夜市，民眾可在「台中通APP」、燈區現場或捷運站免費索取。週末更加碼藝文表演與視障按摩體驗，邀請民眾從視覺、聽覺到味覺，全方位感受台中的耶誕溫暖。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

批購物節大外宣、治安蓋牌 議員喊凍結預算

沒保險不能騎 中市YouBike元旦起未投保鎖卡

打造全台No.1車泊專區 謝志忠爭取水電優化拚觀光