台中耶誕嘉年華《角落小夥伴》暖身登場

台中耶誕嘉年華為全台唯一以《角落小夥伴》為主題的城市耶誕活動。（台中市新聞局提供）

記者楊文琳／台中報導

台中耶誕嘉年華將於十二月十二日盛大登場，全台唯一以日本人氣角色IP《角落小夥伴》為主題的城市耶誕活動，率先於柳川水岸觀景台推出主題水舞燈光秀。台中市政府民政局則攜手台中市教會發展策略聯盟協會，將於十二月二十一日起在市民廣場舉辦「台中好聖誕」系列活動，現場除打造九米高夢幻主燈，更結合耶誕市集、聖誕野餐日及歡慶派對報佳音等精彩內容。

台中市政府新聞局長欒治誼表示，台中耶誕嘉年華去年共吸引一百零七萬人次到訪，帶動周邊多達十七億元商機，今年展期將從十二月十二日到明年一月一日，為期二十一天，是近年來最長的一次。今年主燈「耶誕珍甜」以奶油蛋糕為設計靈感，結合《角落小夥伴》角色造型，是全台唯一穿著手工訂製蛋糕裙的耶誕樹，巧妙呼應台中「甜點之都」特色，邀請民眾走進台中感受溫暖療癒的耶誕氛圍。

此外，柳川水舞燈光秀每日於下午五點三十分至晚間九點三十分，每半小時展演一次。「蜥望舞伴」燈區以台語諧音「希望有伴」命名，由蜥蜴的母親帶領蜥蜴、貓、炸豬排、白熊與企鵝等角色，以五公尺高立體氣偶驚喜現身，搭配音樂與水舞，營造歡樂節慶氛圍。柳川沿岸同步設置多處大型角色燈飾，如「來企泡湯」、「白熊好品」及民權路「炸物食堂」，增添趣味看點。舊台中火車站前廣場設有耶誕市集，週末並安排藝文表演與視障按摩免費體驗。

另外，「台中好聖誕」已邁入第六屆，九米高夢幻主燈「聚．光」以溫暖光影與柔霧紫為主色，搭配閃爍燈效與幾何堆疊結構，展現濃厚的現代藝術風格，現場更設置五台腳踏車發電裝置，民眾騎乘後可提升主燈亮度並播放祝福音樂，象徵「行動中的愛」，為城市注入更多溫暖與希望。十二月二十一至二十四日期間，市民廣場兩側將設置近百攤耶誕市集，集結文創、美食等多元特色攤商，二十一日下午一時至六時四十五分還有「聖誕野餐日」，結合親子遊戲站、聖誕祝福體驗、草地趣味活動及樂團表演等，讓民眾在愉悅氛圍中逛市集、享美食，並感受多樣戶外樂趣。

十二月二十四日平安夜當晚將由熾焰全方位藝能團隊、典躍舞團、黑門音樂等帶來熱力演出，晚會壓軸更將集結一千零五位聖誕老人，帶領大家齊唱耶誕詩歌，為台中送上滿滿祝福，並前往鄰近百貨商場與社區鄰里報佳音，透過歌聲和小禮物，把溫暖傳到每個角落。民政局補充，「台中好聖誕」將於十二月十四日至二十日攜手台中捷運公司，在松竹站、中清站、崇德站、四維國小站、市政府站及水安宮站等站點進行十三場站內快閃活動，為通勤族帶來溫馨又驚喜的節慶體驗。