台中耶誕嘉年華《角落小夥伴》療癒登場 舊火車站前廣場打造18公尺主燈

2025台中耶誕嘉年華將於12月12日登場，全球知名療癒系角色IP《角落小夥伴》將到台中過耶誕！這是全台唯一以《角落小夥伴》為主題的城市耶誕活動，其中主燈、高達18公尺的「耶誕珍甜」耶誕樹，也將在台中火車站前廣場閃耀登場。將帶給市民朋友最「珍甜」、最療癒的耶誕驚喜！

今年台中耶誕邀請榮獲2019日本虛擬角色大賞的《角落小夥伴》擔綱主角，主打療癒幸福的城市美學風格。舊台中火車站前廣場將設置全新主燈「耶誕珍甜」耶誕樹，高達18公尺，不僅是歷年最高紀錄，更以「千層奶油蛋糕」為靈感，設計出宛如珍珠蛋糕般層層堆疊的夢幻造型，呼應「台中珍甜」主題。遠望如華麗甜點，近看又像穿著百褶裙的蛋糕，造型如夢似幻、甜度滿分！角落小夥伴裡的五大超人氣角色：「蜥蜴、貓、炸豬排、白熊、企鵝」，也將化身巨型立體氣膜，齊聚耶誕樹旁與站前廣場，陪伴民眾共度溫馨佳節，為冬夜增添療癒氛圍與滿滿幸福感。

除了火車站前廣場，在柳川和綠川也打造多處充滿驚喜的特色燈飾。五個超人氣角色齊聚在柳川水舞台，與蜥蜴的母親共同化身超大型立體氣偶「蜥望舞伴」，搭配歡樂療癒的水舞燈光秀，點亮河畔夜色，成為今年最甜蜜的節慶風景；還有「來企泡湯」主題燈飾，可見企鵝坐在湯桶上，周圍煙霧繚繞，彷彿置身谷關溫泉；「白熊好品」則呈現白熊在冰塊上喝好茶的樣子；美食界人氣王炸豬排與炸蝦尾則在民權路「炸物食堂」驚喜亮相，增添逛燈樂趣。

綠川展區設的「幸福快遞」及「耶誕之森」燈區，設有巨型耶誕老公公氣膜，耶誕老公公氣膜滿載禮物，搭配麋鹿燈飾，營造歡樂的耶誕節慶氛圍。涵洞則延伸出甜蜜莓粉光與水藍雪花燈片的「雪花光廊」。

台中市新聞局表示，今年活動除了邀請人氣IP角色擔綱嘉賓登場，在舊火車站前廣場還設立了「耶誕市集」，邀請120組文創、手作、甜點等青創攤位輪番出攤，讓市民朋友可以品嚐到各式甜點與發現特色文青小物。今年市集更首度推出視障按摩攤位，結合活動與公益，讓民眾在賞燈逛市集的同時，能享受免費專業的按摩服務。同時，活動期間每週五到週日晚間，舊台中火車站廣場更安排了一系列的藝文表演，包含奇幻泡泡秀、魔術秀、歡樂小丑互動雜耍與高難度的扯鈴特技等，多樣化的表演節目輪番上陣，讓市民朋友沉浸在熱鬧繽紛的耶誕歡樂氛圍中。

台中耶誕嘉年華活動展出時間為12月12日到明年1月1日，每天下午5點30分起點亮全區燈飾到晚間10點。市集平日開放時段與點燈時段相同，而週末假期則從下午2點開始迎接遊客。此外，為了讓市民朋友更輕鬆抵達這場「珍甜」盛會，展區鄰近優化公車專用道，建議搭乘300、301、302、303、304、307、308路公車，在「台中火車站」或「台灣大道中華路口」下車即可輕鬆抵達。更多活動詳情，請鎖定台中市府官方粉絲專頁「漾台中」（ https://www.facebook.com/GLAT.Taichung/ ）。（張文祿報導）