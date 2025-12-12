台中耶誕浪漫登場 草悟聖誕村、白雪木花海、星燦耶誕樹、粉紅薑餅屋、山谷燈光節一次打卡
Photo Credits：台中耶誕嘉年華、rurimax_yi
台中冬季浪漫全面升級！從市區一路亮到山谷，今年耶誕主題活動精彩程度直接滿點：草悟道化身「草悟聖誕村」，逛市集、看裝置一次收集；星燦耶誕樹閃耀登場，夜晚越看越有節慶儀式感；還有少女心爆棚的粉紅薑餅屋必拍到不行。
【台中耶誕浪漫景點】
2025台中耶誕嘉年華資訊
勤美草悟聖誕村
谷關梨山/山谷燈光節
沐心泉休閒農場/白雪木花海似浪漫飄雪
台中新光三越/星燦耶誕樹
瓦庫燒肉/粉紅薑餅屋
2025台中耶誕嘉年華資訊
Photo Credits：台中耶誕嘉年華
2025 台中耶誕嘉年華「台中珍甜．角伴耶誕」於202512/12–2026/1/1每日 17:30–22:00盛大登場，延續台中冬季光影傳統並結合超療癒人氣IP《角落小夥伴》，在整座城市打造耶誕光廊、特色裝置與節慶市集。主燈區在 舊台中火車站站前廣場，18公尺高的「耶誕珍甜」耶誕樹搭配角落小夥伴裝置與耶誕市集，成為打卡熱點。沿著 綠川（成功路–民權路） 及 柳川（臺灣大道–民生路） 也設置多組主題燈飾，如「幸福快遞」、「雪花光廊」、「角伴耶誕」等，晚間還有固定藝文演出與市集活動，適合親子與情侶共遊。
官方網站：https://tcpass.taichung.gov.tw/event-info/index-xmas
【舊台中火車站站前廣場】
亮點：2025 主燈「耶誕珍甜」、角落小夥伴主題裝置、耶誕市集、藝文演出。
地址：台中市中區台灣大道一段37號（舊台中火車站前）
【綠川水岸（成功路–民權路）】
亮點：幸福快遞、雪花光廊、耶誕之森等燈飾區，配合河岸夜景。
地址：台中市中區綠川沿岸（成功路至民權路段）
【柳川水岸（臺灣大道–民生路）】
亮點：角伴耶誕、來企泡湯、冰藍雪境、蜥望舞伴、白熊好品、炸物食堂等特色燈飾區。
地址：台中市中區柳川沿岸（臺灣大道至民生路段）
【中山路段（建國路至綠川東街）街區】
亮點：延伸燈飾與週邊商圈結合的光景節線。
地址：台中市中區中山路（建國路至綠川東街）
勤美草悟聖誕村
Photo Credits：lifeingreenripple、parklane_by_cmp
走進台中西區的草悟道街區，燈海「光之道」與7公尺高的耶誕樹照亮整條街，2025 年的聖誕村將整個步道妝點成銀白雪境。夜晚漫步在 250 公尺、由 40 萬顆燈泡構成的光之道下，彷彿進入冬季森林；整點的飄雪秀、聖誕小屋、市集與禮物交換活動，讓人彷彿置身歐洲冬季市集。若白天在附近的藝文空間、書店與餐廳逛完，夜間再回來賞燈，氛圍與視覺效果絕對讓人驚艷。對喜歡浪漫、拍照、悠閒慢遊的人來說，這裡是冬季不可錯過的台中打卡景點。
地址：台中市西區公益路 68號（勤美誠品綠園道）
交通資訊：可搭乘台中客運 27號、統聯客運 81號，在「草悟道（市民廣場）」站下車後步行約 1–5 分鐘抵達
谷關梨山/山谷燈光節
Photo Credits：taiwan、tri_mountain
谷關與梨山冬季限定的「山谷燈光節」，將壯麗山景化成璀璨夜谷。燈飾沿著群山與步道延展，彷彿讓整個山谷披上銀河外衣。除了能欣賞靜謐美景，更可搭配谷關泡湯、梨山雲海等行程，形成最療癒的冬季旅遊路線。建議傍晚先抵達拍夕陽，入夜後再感受滿山燈海的浪漫氛圍，非常適合情侶或親子出遊。
地址：台中市和平區谷關、梨山周邊
交通：從台中高鐵站搭乘東線公車153至谷關
沐心泉休閒農場/白雪木花海似浪漫飄雪
Photo Credits：rurimax_yi、pierrehuang、molly888666、chloe_c_yang
沁心泉休閒農場四季都有不同的花卉可欣賞，每當進入秋季時就是欣賞楓葉跟白雪木的夢幻景緻之時，像是整片白雪覆蓋的白雪木，上頭襯拖著紅黃萬千的楓葉，就像是在雪地裡般的夢幻。
營業時間：9:30-18:30
地址:台中市新社區中和里中興街60號
交通方式：從豐原車站搭乘91號公車至中興嶺站，再轉乘接駁車前往
台中新光三越/星燦耶誕樹
Photo Credits：katie07260726、kukusale24
台中新光三越今年推出主題「星燦耶誕樹」，以多層次金屬光感結合霓虹星光，打造最耀眼的耶誕拍照地標。夜間燈效會隨音樂律動變換，彷彿置身城市小型燈光秀。周邊亦設有市集、音樂表演與限定快閃店，讓逛街與拍照一次滿足。無論白天或夜晚都人潮滿滿，是台中耶誕節最受期待的固定亮點。
地址：台中市西屯區台灣大道三段301號
交通：搭乘 BRT（藍線）於「新光三越站」下車即達。
瓦庫燒肉/粉紅薑餅屋
Photo Credits：sunlightbai、wowcool1618
有台中最美燒肉店美譽的瓦庫燒肉，每年的聖誕佈置都讓人期待，特別是餐廳本身就是紅磚屋，每年都把房屋打造成可愛的聖誕風格，像是薑餅屋也像是雪人屋一樣，可愛指數爆表，讓大家吃美食的同時還能拍濃濃聖誕風味的美照。
地址: 台中市中區民權路16號
撰文者/ 海的那編
其他人也在看
是澀谷，不是涉谷啦！6個台灣人容易唸錯的日本人氣觀光地名
台灣愛赴日觀光的熱潮持續發燒，隨時可在網路上獲取日本各地的旅遊資訊，而且日文中也有漢字，因而降低了台灣人在日本旅遊的難度。不過有時候會發現在和其它人討論日本旅遊資訊時，會出現同樣地名卻會有不同的字或是讀音的情況，讓人不免好奇到底哪個字、哪個讀音才是正確的，因此這回蒐集了台灣人時常唸錯、弄錯的日本漢字地名，快來看看你是不是也不小心誤會了吧！LIVE JAPAN ・ 12 小時前 ・ 發起對話
冬日台中小旅行必訪 從浪漫白雪木、水上落羽松步道到透明獨木舟！5大自然系秘境森呼吸
台中冬日小旅行，就是要被大自然療癒得徹底！從市區一路往山線走，藏著許多期間限定的季節秘境：浪漫的白雪木花海像灑上雪粉般夢幻；水上落羽松步道倒映湖面，彷彿走進歐洲濕地森林。山林間的日系系步道、秘境生態區也都在最舒心的時節悄悄變美。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
客美多咖啡×KUROMI台灣限定聯名登場！超萌菜單插卡週邊可愛爆棚企劃搶先看
客美多咖啡,KUROMI,三麗鷗,週邊,咖啡館,菜單 日本知名咖啡連鎖品牌「客美多咖啡KOMEDA′S Coffee」再度推出讓人心動的聯名驚喜啦！本次企劃僅在台灣推出，2025年12月18日起至2026年3月8日止，人氣明星KUROMI將在全台客美多咖啡現身，以她招牌的淘氣魅力陪伴大家品嚐美味，攻佔粉絲的心！景點+ ・ 1 天前 ・ 發起對話
在地老字號薑母鴨，炭火慢熬溫體鴨肉，湯頭濃郁甘甜
以炭火慢熬鴨肉，湯頭濃郁甘甜，除了經典薑母鴨，還有酸菜白肉鍋物可選擇，菜單豐富，有招牌醬燒鴨肉飯、香蔥麵線、和野菇嫁鮮肉...等，飲品別忘了點杯招牌酸梅湯。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台北信義區變身耶誕仙境！新光三越飄雪、台北101耶誕樂園、史奴比降臨市政府廣場！加碼BELLAVITA巨熊餐桌超好拍
每到年底，台北信義區悄悄換上最華麗的冬裝，街道亮起燈海、空氣開始閃閃發光，彷彿一秒走進歐洲耶誕街景。從新光三越 20 米高耶誕樹與飄雪聲光秀、台北 101 充滿童話氛圍的奇幻樂園、到市政府廣場史奴比與好友們陪大家過聖誕， BELLAVITA 那張「巨熊耶誕餐桌」，每一步都是快門按不停的打卡天堂，可說是 台北最夢幻的耶誕樂園。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
超商地瓜可以連皮吃？專家示警１狀況避免食用，農業部加碼曝３類人要少吃
隨著健康飲食風潮興起，地瓜憑藉低熱量、高纖維的特性，成為許多減重控制者的首選食物，更是便利商店的熱銷商品。不過，關於地瓜皮能不能吃的問題，近來在網路上引發熱烈討論。一名網友因為在朋友面前吃地瓜不剝皮，食尚玩家 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
被讓路也要做這件事？外國人回國後感受到的5項「跟日本不同的事物」
到日本旅行的醍醐味之一，就是享受和自己國家截然不同的文化氣氛，在日本各地品嘗美食、欣賞美景等等體驗，都十分令人流連忘返。不過也有不少人在體驗玩日本文化後，回到自己國家卻發現有些地方令人在意！LIVE JAPAN訪問了許多外國旅客，訊問他們在回到自己國家後，覺得有哪些地方跟日本不一樣？一起來看看吧！ ※以下皆為受訪者的個人意見LIVE JAPAN ・ 13 小時前 ・ 發起對話
鳳凰旅遊2025金旅獎再創佳績
2025「國際金質旅遊獎」完整名單已於12/11頒獎典禮公布，得獎常勝軍—鳳凰旅遊，再度以亮眼成績脫穎而出，一口氣摘下8項國際金旅獎及1項品保優旅選，實力與口碑俱佳！七逗旅遊網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
20米白金聖誕樹Ｘ玩具總動員燈海一次收集！台北信義區9大聖誕造景盤點
聖誕樹,2025聖誕樹,聖誕節,台北市,台北景點,台北聖誕樹,台北聖誕節,信義聖誕樹,信義聖誕節 每年台北信義區的聖誕造景總會掀起一波打卡熱潮，今年不僅能看到20米白金聖誕樹，還能賞《玩具總動員》主題燈海，快將本篇9大聖誕造景位置筆記起來！景點+ ・ 22 小時前 ・ 發起對話
機票優惠來了！這1航空明釋出「百萬張0元機票」華信每週五推國內線優惠
年末最終優惠來了！華信航空12月推出「2025萬元放大術」折扣碼活動，每逢週五09:00-23:59至華信航空APP搶購機票特惠價，包括金門、澎湖、及花蓮、台東國內航線，週週搶限量折扣，越捷航空則於雙12推出百萬張0元機票，適用於2026年1月5日至12月31日期間出發航班。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
從庫肯霍夫到哈勒布森林 歐洲最美荷比花季攻略
每年四到五月，歐洲悄悄換上最迷人的春裝，花海鋪滿大地、森林被染成奇幻色彩、運河閃著柔光，像是把旅人拉進一幅會動的畫；而荷蘭、比利時無疑是收集春彩的最佳去處。七逗旅遊網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
楊梅質感咖啡秘境！適合帶筆電來工作或放空，他們家的可頌層次爆炸美，費南雪濕潤柔軟，搭配紅心芭樂美式清爽不膩
桃園楊梅近年悄悄冒出不少氣質咖啡館，而位於新農街上的Drip Note COFFEE 滴音咖啡，便是其中讓人一踏進門就會被空間氛圍吸引的店家，木質調的內裝、溫柔的光線、輕柔的音樂，搭配店主堅持手沖的專業與對甜點風味的講究，使得這家咖啡館儘管地點並非人潮洶湧區域，卻能吸引許多咖啡愛好者前來享受咖啡甜點時光。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
CP值最高的港式點心！蝦餃一籠僅65元，大溪港式點心以平價席捲老街，干炒牛河、軟嫩排骨樣樣有
大溪老街有不少排隊美食，這間大溪港式點心就是其一，只開六日，一開門就湧入人潮，排隊候位是常態，一籠只要50元的港式點心，好吃又便宜，是吸引民眾排隊的主因。這回是第二次來訪，一樣吃的超滿足超划算。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
桃園機場「第三航廈」首波啟用！北登機廊廳12月起試營運，設計亮點搶先看
終於敲碗等到啦！桃園機場第三航廈北登機廊廳於12月起試營運，第一天就有中華航空、長榮航空、星宇航空３個航班搶先體驗！全新開放的北登機廊有一整面玻璃帷幕可以近距離觀賞飛機，空間設計以溫暖的黃色、橘色為主食尚玩家 ・ 13 小時前 ・ 3
高雄變身聖誕城 巨型耶誕樹、童話北極村、夢幻聖誕列車！5大聖誕主題活動一次看
當冬天的風悄悄吹進南國，高雄正換上閃耀的聖誕盛裝！從中央公園化身的「高雄聖誕生活節」、SKM Park Outlets的雪境童話村，到漢神巨蛋直衝 16 公尺高的萌寵聖誕樹，一路延伸到夢時代的威尼斯耶誕風情，屏東公園也加入節慶隊伍，打造屬於南國的浪漫冬日。跟著燈光、音樂與笑聲前進，就能捕捉今年南台灣最夢幻的節慶風景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
華航66週年推 「飛行樂園」活動 飛日本驚喜價6666元起
中華航空歡慶 66 週年，驚喜回饋再升級！即日起至12月18日推出「華航飛行樂園」週年慶活動，全航線機票祭出88折起限時優惠，並加碼每日限量驚喜航線，讓旅客輕鬆暢遊世界。各航線中，國人最愛的日本未稅價6666元起。太報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
帶鍋子去日本飯店煮和牛！台女炫耀文「被翻成日文」瘋傳 台日網友齊罵：沒公德心
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導日本是台灣人最愛的旅遊國家之一，當地壽喜燒、拉麵與和牛更是必吃清單。不過，近日一名台灣女網友到日本旅遊時，在飯...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
旅行社再掀IPO風潮 強化財務體質、治理升級邁向興櫃
隨著旅遊市場強力復甦，國內業者加速推進資本市場布局，試圖透過公開發行強化企業體質與競爭力。深耕亞洲市場逾20年的品冠旅遊，近日正式宣布啟動 IPO（首次公開發行）計畫，並將2027年視為登錄興櫃市場的關鍵時點，此舉象徵其企業治理與營運升級進入新階段。七逗旅遊網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
超萌「角落小夥伴」席捲柳川！ 台中耶誕嘉年華12/12開展
台中耶誕嘉年華，12月12日起再台中柳川、火車站附近展開，今年有日本超人氣「角落小夥伴」變成巨大燈飾現身，還有18公尺高耶誕樹、水舞光秀、市集表演。TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
磁吸效應發威！台中人口11月淨遷入全國第一 彰化1個月移居524人
【記者鮮明／台中報導】台中市人口持續穩健成長，根據內政部最新統計，今年11月台中市總人口達286萬8404人，單月淨遷入1135人為全國最高，社會增加率更居六都之冠。民政局表示，11月以彰化縣遷入人數最多，達524人，其次為新北市320人、南投縣267人、台北市230人及高雄市210人，展現強勁的人口磁吸效應。壹蘋新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話