台中耶誕浪漫登場 草悟聖誕村、白雪木花海、星燦耶誕樹、粉紅薑餅屋、山谷燈光節一次打卡

Photo Credits：台中耶誕嘉年華、rurimax_yi

台中冬季浪漫全面升級！從市區一路亮到山谷，今年耶誕主題活動精彩程度直接滿點：草悟道化身「草悟聖誕村」，逛市集、看裝置一次收集；星燦耶誕樹閃耀登場，夜晚越看越有節慶儀式感；還有少女心爆棚的粉紅薑餅屋必拍到不行。

【台中耶誕浪漫景點】

2025台中耶誕嘉年華資訊

勤美草悟聖誕村

谷關梨山/山谷燈光節

沐心泉休閒農場/白雪木花海似浪漫飄雪

台中新光三越/星燦耶誕樹

瓦庫燒肉/粉紅薑餅屋

2025台中耶誕嘉年華資訊

Photo Credits：台中耶誕嘉年華

2025 台中耶誕嘉年華「台中珍甜．角伴耶誕」於202512/12–2026/1/1每日 17:30–22:00盛大登場，延續台中冬季光影傳統並結合超療癒人氣IP《角落小夥伴》，在整座城市打造耶誕光廊、特色裝置與節慶市集。主燈區在 舊台中火車站站前廣場，18公尺高的「耶誕珍甜」耶誕樹搭配角落小夥伴裝置與耶誕市集，成為打卡熱點。沿著 綠川（成功路–民權路） 及 柳川（臺灣大道–民生路） 也設置多組主題燈飾，如「幸福快遞」、「雪花光廊」、「角伴耶誕」等，晚間還有固定藝文演出與市集活動，適合親子與情侶共遊。

官方網站：https://tcpass.taichung.gov.tw/event-info/index-xmas

【舊台中火車站站前廣場】

亮點：2025 主燈「耶誕珍甜」、角落小夥伴主題裝置、耶誕市集、藝文演出。

地址：台中市中區台灣大道一段37號（舊台中火車站前）

【綠川水岸（成功路–民權路）】

亮點：幸福快遞、雪花光廊、耶誕之森等燈飾區，配合河岸夜景。

地址：台中市中區綠川沿岸（成功路至民權路段）

【柳川水岸（臺灣大道–民生路）】

亮點：角伴耶誕、來企泡湯、冰藍雪境、蜥望舞伴、白熊好品、炸物食堂等特色燈飾區。

地址：台中市中區柳川沿岸（臺灣大道至民生路段）

【中山路段（建國路至綠川東街）街區】

亮點：延伸燈飾與週邊商圈結合的光景節線。

地址：台中市中區中山路（建國路至綠川東街）

勤美草悟聖誕村

Photo Credits：lifeingreenripple、parklane_by_cmp

走進台中西區的草悟道街區，燈海「光之道」與7公尺高的耶誕樹照亮整條街，2025 年的聖誕村將整個步道妝點成銀白雪境。夜晚漫步在 250 公尺、由 40 萬顆燈泡構成的光之道下，彷彿進入冬季森林；整點的飄雪秀、聖誕小屋、市集與禮物交換活動，讓人彷彿置身歐洲冬季市集。若白天在附近的藝文空間、書店與餐廳逛完，夜間再回來賞燈，氛圍與視覺效果絕對讓人驚艷。對喜歡浪漫、拍照、悠閒慢遊的人來說，這裡是冬季不可錯過的台中打卡景點。

地址：台中市西區公益路 68號（勤美誠品綠園道）

交通資訊：可搭乘台中客運 27號、統聯客運 81號，在「草悟道（市民廣場）」站下車後步行約 1–5 分鐘抵達

谷關梨山/山谷燈光節

Photo Credits：taiwan、tri_mountain

谷關與梨山冬季限定的「山谷燈光節」，將壯麗山景化成璀璨夜谷。燈飾沿著群山與步道延展，彷彿讓整個山谷披上銀河外衣。除了能欣賞靜謐美景，更可搭配谷關泡湯、梨山雲海等行程，形成最療癒的冬季旅遊路線。建議傍晚先抵達拍夕陽，入夜後再感受滿山燈海的浪漫氛圍，非常適合情侶或親子出遊。

地址：台中市和平區谷關、梨山周邊

交通：從台中高鐵站搭乘東線公車153至谷關

沐心泉休閒農場/白雪木花海似浪漫飄雪

Photo Credits：rurimax_yi、pierrehuang、molly888666、chloe_c_yang

沁心泉休閒農場四季都有不同的花卉可欣賞，每當進入秋季時就是欣賞楓葉跟白雪木的夢幻景緻之時，像是整片白雪覆蓋的白雪木，上頭襯拖著紅黃萬千的楓葉，就像是在雪地裡般的夢幻。

營業時間：9:30-18:30

地址:台中市新社區中和里中興街60號

交通方式：從豐原車站搭乘91號公車至中興嶺站，再轉乘接駁車前往

台中新光三越/星燦耶誕樹

Photo Credits：katie07260726、kukusale24

台中新光三越今年推出主題「星燦耶誕樹」，以多層次金屬光感結合霓虹星光，打造最耀眼的耶誕拍照地標。夜間燈效會隨音樂律動變換，彷彿置身城市小型燈光秀。周邊亦設有市集、音樂表演與限定快閃店，讓逛街與拍照一次滿足。無論白天或夜晚都人潮滿滿，是台中耶誕節最受期待的固定亮點。

地址：台中市西屯區台灣大道三段301號

交通：搭乘 BRT（藍線）於「新光三越站」下車即達。

瓦庫燒肉/粉紅薑餅屋

Photo Credits：sunlightbai、wowcool1618

有台中最美燒肉店美譽的瓦庫燒肉，每年的聖誕佈置都讓人期待，特別是餐廳本身就是紅磚屋，每年都把房屋打造成可愛的聖誕風格，像是薑餅屋也像是雪人屋一樣，可愛指數爆表，讓大家吃美食的同時還能拍濃濃聖誕風味的美照。

地址: 台中市中區民權路16號

撰文者/ 海的那編