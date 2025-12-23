台中聯結車與機車傍晚碰撞 女騎士傷重不治
（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中西屯區今天傍晚發生聯結車與機車碰撞事故，警方表示，這起事故造成女機車騎士全身多處受傷，送醫後仍因傷重宣告不治，確切肇事原因，進一步調查釐清中。
台中市警察局第六分局說明，下午5時54分許獲報，西屯區環中路一段（近中清路二段）發生交通事故，隨即出動員警前往現場查處。
警方表示，現場為46歲謝姓男子駕駛聯結車，沿環中路一段直行，與騎機車57歲吳姓女子發生碰撞，造成吳女身上多處受傷，送醫搶救後仍因傷重宣告不治。
警方指出，謝男無飲酒、無毒品反應，確切肇事原因及責任，將由鑑定單位進一步調查釐清。（編輯：陳仁華）1141223
