台中聽障婦保單借80萬助「朋友」裝修 警紙筆溝通急阻詐

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第一分局西區所前天接獲銀行通報，一名年約7旬聽障婦人欲辦理保單借款80萬元，並表示該筆款項係要借給認識多年的「朋友」作為裝修用途，行員察覺婦人極可能遇詐，隨即通報警方到場協助，員警何兒真及吳明哲趕赴現場瞭解，急忙透過紙筆及手機溝通，及時阻詐。

經了解，該名婦人平時透過通訊軟體與「朋友」聯繫，對方以急需裝修資金為由頻頻催促借款，並要求將款項匯入指定帳戶，警方當時在徵得婦人同意後，協助檢視其手機通訊內容，發現談話中對方刻意製造急迫情境，並不斷強調需「盡快匯款」，整體話術與常見之「假冒親友詐騙」手法高度相符。

警方為進一步釐清真偽，當場建議婦人直接撥打視訊電話向該名「朋友」確認是否真有借款需求，惟多次撥打皆無人接聽，情形與詐騙案件常見特徵不謀而合，此時員警雖然不會使用手語，仍使用紙筆以及手機輸入文字訊息，耐心向婦人說明溝通。

警方強調，凡遇涉及大額借款、要求迅速匯款，或指定匯入不明帳戶者，皆屬高風險警訊，務必提高警覺、多方查證，在警方與銀行行員聯手耐心勸說下，婦人當場打消辦理借款念頭，成功保住80萬元積蓄，並對警方及行員即時協助深表感謝。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

