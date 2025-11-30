台中自地自建透天別墅，打造親子飯店風的溫馨日常，創造三代同堂跨世代共融的夢想生活

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 大久空間設計有限公司

小編帶你看好宅

屋主懷抱著三代同堂的美好願景，在台中自地自建一棟充滿愛與溫度的透天別墅，設計團隊以「親子飯店風」為核心概念，將毛胚屋打造成兼具度假氛圍與實用機能的理想居所，為2位長輩、2位大人及2位小孩精心規劃，讓每位家庭成員都能在這裡找到專屬的生活角落，創造跨世代共融的溫馨日常。



這棟自地自建透天別墅以現代主義建築語彙為基礎，融合工業風格的粗獷質感，成為街區中吸睛的地標。公領域1、2樓挑高設計，納入大量採光，視覺自然的停駐在窗外的精緻庭院景觀，客廳電視牆石材猶如山水潑墨畫作，整體空間以輕柔色彩、清水模質感、溫潤木質及玻璃鏡面等多元異材質，奠定舒適敞亮的豪宅氣勢，開放式餐廚，櫥櫃整合電器櫃，強化收納與料理動線，中島檯面以石材材質包覆，挹注輕奢質感，中島上的洗手台也賦予使用便利性。餐廳牆面運用玻璃磚，增加採光通透性，二樓起居室，是一家人日常聚集的專屬互動空間，而極具日式禪意的和室，鋪設榻榻米，牆面留白與木質格柵，烘托日式語彙，窗邊低矮平台，可放置茶具、花藝盆栽與藝術品，營造靜謐氛圍，是一處可以靜坐、閱讀、品茶或作為客房使用的多功能場域。

主臥媲美星級飯店，配置睡眠區、辦公區與休憩沙發，更衣室化妝台旁的展示櫃體，擺放精品包熠熠生輝，玻璃門片減少塵埃積累。床頭牆訂製收納櫃，化解風水疑慮，弱化大樑壓迫，轉化為實用機能，孝親房擺放雙向沙發，滿足長輩在房內談天或面向窗外休憩的不同需求。

小編的最愛

衛浴空間透過簡約洗練的線條、石材與木質的搭配、以及細膩的燈光設計，成功打造出一個兼具奢華、機能與療癒氛圍的五星級衛浴體驗，設置了兩個並排的浴缸，讓家庭成員可以同時享受泡澡樂趣，完美呼應了別墅的「親子飯店風」設計理念。特別設置健身房，讓大家在家也能隨時保持運動習慣。

大久空間設計有限公司／大久設計團隊

地址：台北市大安區信義路三段147巷45弄2-1號1樓

電話：02-87511085

Email：da.jiu88@gmail.com

網站：http://www.dajiu-interior.com

