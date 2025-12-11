台中自然人憑證卡不足 影響公投連署權益 市府向中央求援

民眾去戶所臨櫃申辦自然人憑證。（圖／台中市府）

全國目前有4項公投案進行連署，台中市議員江肇國11日於議會定期會臨時動議指出，本次首次以電子連署為主要方式，民眾須持自然人憑證線上參與連署，但台中多個戶政事務所在上周一度傳出全面缺卡，致無法申辦影響公投參與權益。市府指出，現階段全國皆面臨卡片供應吃緊，並非單一縣市問題，已第一時間向內政部維運中心提出補配申請。

全國皆面臨自然人憑證卡片供應吃緊問題。（圖／台中市府）

江肇國表示，自11月起自然人憑證補辦量大幅增加，台中多個戶政事務所甚至在上周一度傳出全面缺卡，民眾無法申辦，影響公投參與權益。他指出，內政部卡片管理中心已啟動緊急調度並陸續配送卡片至地方戶所，台中市府近日也補進約200張卡片；但依內政部規範，各戶所必須維持5日安全存量、約300至400張卡片，以目前台中的存量仍遠不足。

江肇國強調，為避免民眾在公投連署期間因卡片不足或設備量能有限而無法即時申辦，自然人憑證各項資源都必須及早備妥，要求市府立即全面盤點各戶政事務所的卡片庫存，並以滾動式方式檢視需求，確保存量符合安全標準。另目前各戶所多僅配置1至2套發卡設備，市府應全面確認設備運作狀況，若出現負荷不足或老舊問題，應盡速研議增購。

民政局說明，近期因公投案線上連署帶動自然人憑證申辦需求大增，但自然人憑證IC卡及製證設備均由內政部統一配發與管理，地方政府無法自行採購，現階段全國皆面臨卡片供應吃緊，並非單一縣市問題，台中市已積極配合中央作業，第一時間向內政部維運中心提出補配申請，目前仍待中央調度或運送中。

民政局指出，為避免影響民眾權益，民政局已啟動全市各戶所間庫存調撥機制，並持續與內政部密切聯繫，努力確保民眾申辦服務不中斷。

