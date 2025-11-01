台中自行車嘉年華 同騎后豐綠廊

社會中心／莊立誠 蔡承翰 台北報導光天化日當街行搶嗎？網友PO文，說在民權東路三段目擊當街行搶，後來發現其實是5名便衣刑警設局埋伏抓詐騙集團。沒想到，四名詐團成員有三人趁亂逃走，被害人帶來面交的300萬元現金也被搶走。而且至今只抓回兩人，至今還有1人在逃。身穿黑衣、黑褲的男子，躲在柱子後。人行道上突然衝出一名穿著黑色短褲的男子，頓時間，所有人衝上前，把男子團團包圍。下一秒，男子把一袋黑色包包，往車道丟了出去。只見男子被壓在地上，動彈不得，但他已經趁著混亂之中，把得手的贓款，交給一旁接應的同夥。另外三名嫌犯趕緊駕車，逃離現場。民視記者莊立誠﹔「當時雙方人馬爆發激烈衝突，一名男子被壓制在地，讓附近民眾一度以為，是發生搶案。」目擊者表示，外面好像有人在吵架，那時候就想說(衝突)好像滿嚴重的，我們就稍微偷看一下，發現怎麼有人一直被打，我們那時候以為類似是暴力討債。員警埋伏面交失敗，被害人300萬元當街遭搶。（圖／民視新聞）目擊者一度還誤以為發生搶案，原來是警方埋伏追捕車手。台北市中山區，週四下午四點多，一名40多歲的被害人，誤信虛擬幣投資陷阱，陸續被騙走30萬元，驚覺不對勁報警。還大膽再拿出300萬現金，配合警方設局抓車手。只是出動了5名刑警埋伏面交，卻有三人趁亂逃走，甚至就連300萬，也被搶走。目擊者說，他被壓倒在地後，就有被上銬，我們才發覺好像跟我們想像的，可能不太一樣，有點像是在抓車手，因為那時候把他壓倒在地，那個刑警就一直在喊說錢呢錢呢，錢到哪裡去了。員警埋伏面交失敗，被害人300萬元當街遭搶。（圖／翻攝畫面）4名嫌犯當中，有2名未成年，目前追出贓車被丟在新竹山區，警方目前再抓到兩人。車手當街行搶，當著員警面前搶走300萬元，恐怕也讓警方臉上無光。原文出處：警臉上無光！設局逮車手反被劫 300萬遭順走1人仍在逃 更多民視新聞報導婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下「死轉手」躲查緝! 人頭帳戶簿卡藏草叢、交通錐AI巡防辨識系統示警 科技助攻警查獲偽牌車犯嫌

民視影音 ・ 1 天前