台中自行車嘉年華 熱鬧開騎

規模盛大空前的「2025台中自行車嘉年華」1日於「東勢客家文化園區」熱鬧開騎，吸引超過1,700位來自各地的遊客與市民朋友一騎出發，騎行台中最熱門、最經典的「東后豐自行車綠廊」，沿途騎經0蛋月台、大甲溪花梁鋼橋、九號隧道等知名景點，並於終點「后里馬場」逛美食市集、參加摸彩、欣賞在地樂團與兒童劇團演出，度過既運動又放鬆的歡樂週末！（見圖）

觀旅局長陳美秀表示，本次活動號召超過千人騎行最受歡迎的「后豐鐵馬道與東豐自行車綠廊」，不僅年均超過600萬遊客人次，更獲知名旅遊平台Booking.com列為「全台五大絕美單車路線」！今年度台中自行車嘉年華更首度邀請到韓國旅行業協會（KATA）、全球城市旅遊振興機構（TPO）、韓國釜山市政府團隊以及日本關西觀光本部等外賓共襄盛舉，除了參與自行車騎行活動，並參訪自行車文化探索館，就跨城市的產業合作進行友好交流。

陳美秀說明，今年自行車嘉年華以「慢騎、慢旅、慢生活」為主軸，與台中市產業故事館發展協會、觀光工廠、公協會及多家在地品牌合作，展現城市行銷的創新力與跨界力，包括於騎程路線創新結合「一騎出發吧」APP，方便民眾循著導航暢騎東后豐自行車綠廊，5月上線至今已超過6,000人下載使用，並收錄遍及台中「山城、海線、都心、屯區」多達40條主題遊程，更可將騎乘公里數轉換成碳點數，於台中超過上百家店家享有專屬優惠。此外，中繼補給站提供阿聰師芋頭酥、丸文旗魚鬆、伊莎貝爾餅乾等具代表性的台中伴手禮，讓參與者在補充體力的同時，也能品嚐台中道地美味！