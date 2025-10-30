台中自行車嘉年華11/1登場 全民暢騎東后豐自行車綠廊

「2025台中自行車嘉年華」11月1日將在「東勢客家文化園區」及「后里馬場」熱鬧登場！（圖：觀旅局提供）

「2025台中自行車嘉年華」11月1日將在「東勢客家文化園區」及「后里馬場」熱鬧登場！預計吸引超過1,700名市民朋友與各地遊客參與，一同騎行台中最經典的「東后豐自行車綠廊」自行車路線，沿途將行經「0蛋月台」、「大甲溪花梁鋼橋」及「九號隧道」等著名景點，而終點站「后里馬場」現場還有美食市集、在地樂團、兒童劇團與街頭藝人帶來精彩演出，台中市政府邀請民眾一同感受今年秋日最chill的慢旅魅力！

觀旅局局長陳美秀表示，台中市擁有94條、總長超過780公里的自行車道系統，涵蓋山、海、屯、都等多元路線，是全台自行車旅遊最具代表性的城市之一，其中又以這次活動號召超過千人騎行的「后豐鐵馬道與東豐自行車綠廊」最受歡迎，每年吸引超過600萬人次造訪，更獲國際旅遊平台Booking.com評選為「全台五大絕美單車路線」，顯現出台中自行車旅遊的高人氣與國際能見度。

陳局長指出，台中自行車嘉年華今年已邁入第9屆，擴大規模開放1,700名民眾免費參加，吸引各地民眾踴躍報名，11月1日當天上午8點30分將於起點站「東勢客家文化園區」舉辦開場表演，並於上午9點鳴槍出發騎往終點「后里馬場」，歡迎市民朋友攜帶自行車陪騎，同場感受千人騎旅台中的魅力！

陳美秀局長說，「后里馬場」11月1日開放免費進場，馬場風華館前廣場於當日10點30分至下午3點期間將有一系列表演節目登場，除由MOMO親子台帶來小朋友喜愛的帶動唱跳，還有魔術秀、兒童劇團、搖滾童謠等精彩節目，並匯集超過30攤在地市集展售特色商品，歡迎全家蒞臨共享運動、音樂、美食與歡笑交織的週末時光！

觀旅局補充，這週末台中活動非常精采，除了11月1日的「2025台中自行車嘉年華」，「2025第四屆台中市民野餐日」也將於11月2日盛大登場，於全市29區同步舉行，歡迎各地民眾安排兩天一夜的小旅行，週六騎單車、週日來野餐，來場今秋最chill的慢遊之旅！更多活動資訊，請關注「大玩台中-台中觀光旅遊局」粉絲專頁、台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/）及「台中市民野餐日」粉絲專頁（https://www.facebook.com/picnictaichung/ ） 。（張文祿報導）