台中自達線幸福巴士啟用 串連偏鄉生活圈便利出行

（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市自達幸福巴士今天上路，路線串連東勢、卓蘭生活圈，整合就學、長照等交通需求，提供自由國小棒球隊最強的交通支援，往後參賽不必再為選手交通煩惱，採預約式接送服務。

台中市政府今天進行和平專案第2天，台中市長盧秀燕到雙崎921紀念公園宣布自達幸福巴士正式上路。路線串聯東勢及卓蘭等鄰近生活圈，服務偏鄉、整合就學、長照等交通需求，並提供自由國小棒球隊訓練比賽最強交通支援。

自由國小是台中市和平區偏鄉小學，棒球隊今年前往美國，參加2025年貝比魯斯聯盟U12世界大賽，奪國際組第二名、世界賽第三名的成績。

自由國小棒球隊教練余孟瑋告訴中央社記者表示，以往在移地訓練、比賽時，開著校內8人座小巴只能載一半的選手，剩餘球員得另外找車接送。棒球賽上場選手有9人，比賽最低限額一隊有12人，球隊保底需要16人。

盧秀燕表示，因和平區幅員大、部落分散且交通不便，市府推動預約式接送服務，協助居民就醫與日常往返，此次新路線是中央、地方與民間合作成果，將持續完善偏鄉交通。

立法院副院長江啟臣也出席活動，他表示，市府以「在地人服務在地人」方式推動偏鄉交通，最能貼近需求並即時解決問題。

自由國小球員表示，希望搭幸福巴士去比賽，打出更多全壘打；居民分享，以前長者要到鄰近部落探親或就醫，像出一趟遠門，學生上下學也要家人接送。自達線幸福巴士上路後，生活圈變大了。

交通局長葉昭甫說明，優化路線、停靠點和班次並整合裕隆集團相關資源，與在地長照單位伯拉罕共生照顧勞動合作社共同導入中華汽車幸福守護計畫，透過公私協力，招募在地人服務在地人，企業力量用愛守護學童，協助長照長者移動，落實偏鄉居民的交通權益。

台中市交通局表示，「自達線」幸福巴士擴展至大安溪沿線，進一步串起大甲溪交通廊道，深入大安溪沿線的桃山、達觀、香川、竹林、烏石坑、雙崎、三叉坑等各大部落，經由在地雙崎社區發展協會合法轉型營運。（編輯：黃世雅）1141128