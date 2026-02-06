台中致力轉型「AI機器人之都」 盧秀燕籲中央加碼投資

【民眾網記者諸葛志一台中報導】因應AI機器人技術快速發展趨勢，市長盧秀燕 6日出席「中部AI機器人產業發展交流座談會」，與美國在台協會（AIT）處長谷立言、立法院副院長江啟臣及產業代表共同交流。盧秀燕表示，台中憑藉精密機械聚落、豐沛人才紅利、多元驗證場域及國際會展中心四大優勢，已成為全球供應鏈核心，並藉由與國際及產學界深度合作，台中正主動創造未來，致力轉型為「AI機器人之都」，更呼籲中央加碼投資，串連中南部形成「科技中南半島」，以數位力強化城市競爭力，領航台灣科技飛向世界。

廣告 廣告

盧秀燕表示，座談會不僅展現台中產業的韌性，更彰顯台灣連結世界的決心。感謝AIT谷處長再次造訪台中，台中與美國互動密切，代表美方對台中高科技實力的肯定。台中擁有四大產業優勢，首先是從半導體到精密機械的完整產業聚落，其次是17所大學深耕高科技領域的豐沛人才紅利，第三是涵蓋醫療與智慧製造的多元AI機器人落地驗證場域，第四是投入88億元興建全台最大的國際會展中心已啟用。

盧秀燕呼籲中央加碼投資，串連中南部形成「科技中南半島」，她執政七年來，始終以「拚經濟」為核心指標，台中多項經濟數據勇奪六都第一，市府將持續作為產業最強後盾，讓台中成為「AI機器人之都」，乘著科技之風飛向世界。