台中與日本觀光合作更緊密 日本觀光物產博覽會台中登場

博覽會盛況。（記者徐義雄翻攝）

記者徐義雄／台中報導

日本旅行股份有限公司「二0二五日本觀光物產博覽會」，二十九日在台北車站及台中車站兩地同步舉行。有二十四個來自日本各地的團體參展，另於台中裕毛屋、靜宜大學及富信大飯店舉辦三場周邊活動，台中市府獲邀參與富信飯店舉辦「參展者交流會」，強化與日本觀光合作。

觀旅局長陳美秀說明，台日互為重要的觀光客源國，日本旅行股份有限公司是日本最大規模旅行社之一，也是台中發展國際入境重要夥伴，市府獲邀參加「參展者交流會」，向日本業者介紹台中多元旅遊風貌，介紹台中目前最有話題性「台中國際花毯節」，最新開幕的台中海洋館、台中國際會展中心及台中綠美圖等。

廣告 廣告

中台灣擁有超過七百萬人口規模，受到日本旅行業的關注，日本觀光物產博覽會過去於台北車站舉辦，今年再次來到台中，突顯日本對中台灣旅遊市場的高度期待，「神戶—台中」直飛開航後，台日間的旅遊互動更緊密。

觀旅局表示，今年適逢「神戶—台中」直航啟航，市府與關西地區交流頻繁，包括神戶市政府、兵庫縣政府、關西觀光本部等單位合作推動觀光互訪。