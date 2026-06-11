台中舉辦護理人力研討會 跨世代管理助醫院留人才

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國防醫學大學護理學院廖珍娟教授專題演講。（記者徐義雄攝）

（另開新視窗）

記者徐義雄／台中報導

台中市衛生局推動護理友善職場，於市府惠中樓台中廳舉辦「一一五年度第一次醫院護理人力研討會」，邀集轄內六十四家醫院代表共同參與，透過專題演講及實務經驗分享，交流護理人力留任策略與友善職場作法。

衛生局指出，研討會邀請國防醫學大學護理學院廖珍娟教授以「跨世代護理人力領導：護理主管的挑戰與實務策略」為題進行專題演講，深入分析Y世代與Z世代護理人員的工作特質及需求差異。

廖珍娟表示，透過理解不同世代的價值觀與職涯期待，提供適當的支持措施與彈性管理模式，提升年輕護理人員的職業認同感與工作投入度，提高留任率。

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研討會衛生局邀請亞洲大學附屬醫院、仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院及衛生福利部台中醫院分享護理人力留任成果與實務經驗，提供各院作為推動護理友善職場的重要參考。

衛生局說明，各醫院分享的創新措施包括建立完善的新進護理人員臨床導師制度、推動多元彈性自主排班、優化薪資福利制度，以及導入智慧科技減輕行政負擔等。透過改善工作環境與支持系統，降低護理人員職業倦怠，提升工作滿意度及留任成效。

衛生局長曾梓展說，護理人員是醫療體系不可或缺的重要力量，良好的護理職場環境是穩定醫療服務品質的重要基礎。面對護理人力結構性挑戰，市府作為第一線護理同仁最堅強的後盾，輔導轄內醫院推動各項友善職場及留任措施，營造更具支持性與發展性的工作環境。