圖片由寬居設計提供

越來越多家庭開始選擇「舊屋翻新」，希望從重新打造符合自身生活習慣的室內格局，然而，舊屋翻新看似自由，背後卻涉及設計、法規、預算與施工管理等專業細節，因此找到可信任的團隊非常重要。台中舊屋翻新設計團隊推薦品牌「寬居設計」，以多年技術與敏銳觀察，協助業主進行舊屋翻新規劃，也提供自地自建整合規劃、智能家居宅及綠裝修健康宅等空間設計服務，為居住生活注入新鮮空氣。

寬居設計成立於2015年，品牌的兩位總監自幼成長於裝修產業環境，對設計的定義皆有不同見解：家慈總監認為，室內設計是一扇看見人生百態的窗，每件委託都代表著業主獨特的故事，看到業主在完工後露出的笑容與安心神情，便是最有價值的時刻；柯總監則表示，設計是一種「翻譯生活」的過程，能將客戶的習慣、情感與對美的想像，轉譯成被看見與觸摸的空間語言，而寬居設計則融合感性與理性，打造符合日常使用需求的美觀空間。

當今設計市場競爭激烈，許多業主擔心遇到「裝修蟑螂」，因此寬居設計以誠實透明、嚴謹執行為核心精神，打造系統化流程，透過精準控管確保案件都能準確落實，這份對專業與品質的堅持，使品牌成為許多屋主安心可靠的選擇。

台中舊屋翻新團隊推薦品牌「寬居設計」提供室內設計、健康綠裝修、智能現代宅、辦公與私人會所設計、自地自建整合規劃及軟裝設計等服務，其中，舊屋翻新重視結構與機能更新，選用環保材料施作，使舊宅重獲新生，也兼顧永續與居住健康。

寬居設計的「寬」是思想的延展，「居」是生活的沉澱，品牌相信空間的價值不止於視覺的設計，更在於生活的延伸與居住者的歸屬感，他們希望成為客戶心中的三種角色：懂生活的空間知己、值得託付的長期夥伴，以及兼具理性與感性的空間規劃師，這樣的品牌定位，也是他們入選台中舊屋翻新設計團隊推薦名單的原因。

寬居設計以人為本的理念、精緻的設計與細膩的執行力，將理想生活化為可實現的藍圖。若您正尋找舊屋翻新、自地自建整合規劃或是智能現代宅或綠裝修健康宅的專業團隊，不妨點擊以下連結，了解更多台中舊屋翻新設計團隊推薦資訊，一起親手創造夢想日常。

