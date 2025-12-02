台中舊屋翻新首選 居然空間設計：以人為本，重塑家的溫度與機能

▲(圖/居然空間設計提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

專注住宅設計，為中部地區屋主打造剛剛好的生活空間

在台灣，尤其是中部地區，隨著都市發展與人口結構變化，「舊屋翻新」已成為許多家庭的重要選擇。面對老舊住宅的格局不便、管線老化與空間利用率低等問題，使得越來越多屋主尋求專業的台中舊屋翻新設計團隊，將舊居轉化為兼具美感與實用性的理想住所。成立於民國107年的「居然空間設計」，正是這樣一家以「讓家的本質回歸於人」為初衷的設計團隊，憑藉其對住宅設計的深刻理解與細膩執行，成為台中舊屋翻新領域中備受信賴的品牌。

創立初衷：回歸居住本質，打造專屬生活空間

居然空間設計創立於台中，從成立之初便明確聚焦於住宅設計領域。團隊深信，家不僅是遮風避雨的居所，更是承載生活記憶與情感的地方。因此，在競爭激烈的室內設計市場中，居然空間設計始終堅持「細膩貼心、真誠溝通」的服務信念，致力於為每一位屋主打造真正適合其生活習慣與需求的空間。

廣告 廣告

▲(圖/居然空間設計提供)

核心服務：專精住宅設計，舊屋翻新見長

居然空間設計的核心服務涵蓋新成屋設計、小坪數高坪效規劃、客變設計及老屋翻新等多個面向。其中，「舊屋翻新」更是團隊的強項之一。許多老舊住宅常見的問題，如動線不流暢、採光不足、收納空間不足等，在居然空間設計的專業規劃下，都能得到有效解決。

團隊在每個案子中，會深入瞭解屋主的生活習慣與未來使用情境，從色彩比例、自然光線引導到建材紋理搭配，皆細心斟酌，確保空間不僅美觀，更符合實際居住需求。例如，在台中市區一處老宅翻新案例中，團隊通過重新規劃格局，引入更多自然光，並利用系統化收納設計，讓原本陰暗擁擠的空間轉變為明亮寬敞的居住環境，獲得屋主高度評價。

差異化優勢：兼具美感與機能，不做無謂堆疊

與許多追求風格強烈的設計公司不同，居然空間設計強調「剛剛好」的設計理念。團隊認為，家不是用來堆放物品的場所，而是用來生活的空間。因此，在設計上不過度裝飾，不做繁複堆疊，而是將基本機能做到位，保留更多餘裕給居住者。

在舊屋翻新過程中，團隊特別注重「居住感受」與「空間情緒」的營造。從前期溝通、提案到現場監工、完工拍攝，居然空間設計的團隊皆全程親自參與，確保每一個細節品質與最終呈現一致。這種對品質的堅持，也讓其在網路論壇如Mobile01、設計平台Decomyplace等處獲得大量正面評價，成為中部地區舊屋翻新的口碑首選。

鎖定客群：30-50歲自住型屋主，深耕中部地區

居然空間設計的客群主要以30至50歲重視居家品質與風格的自住型屋主為主，包括小家庭、新婚夫妻、退休長輩與親子共居族群等。團隊特別擅長小坪數空間的高效利用，以及多代同堂的生活整合，協助屋主突破原有格局限制，活化每一寸空間價值。

目前，居然空間設計的服務範圍涵蓋台中、彰化、南投、雲林、苗栗、新竹等中部地區，憑藉其在地深耕的經驗，能更精準掌握區域住宅特性與屋主需求。

▲(圖/居然空間設計提供)

客戶案例與口碑見證

在居然空間設計的過往案例中，不乏令人印象深刻的舊屋翻新成果。例如，一位台中屋主在網路分享中提到：「原本對老屋的陰暗潮濕感到困擾，經過居然空間設計的改造，現在家裡不僅採光變好，動線也更流暢，全家人都更愛待在家了。」類似的好評也在各大平台發酵，包括Mobile01、部落格與設計媒體上均有詳細案例分享，展現團隊的專業實力與客戶滿意度。

選擇居然，重塑家的可能

對於正在考慮舊屋翻新的屋主而言，選擇一個理解需求、注重細節的設計團隊至關重要。居然空間設計以其人本理念、專業技術與全程服務，成為中部地區舊屋翻新的優質選擇。無論是小宅改造還是老屋新生，團隊都能以豐富經驗與創意，為屋主打造真正屬於自己的理想家居。

居然空間設計

聯絡電話：04-22216012

地址：台中市西區台灣大道二段2號6樓之3

官網：https://gentleliving-design.com/

FB：https://www.facebook.com/gentlelivingdesign/

IG：https://www.instagram.com/gentleliving_design/

LINE：https://lin.ee/XDithi4