台中航線+1！星宇2/13開航日本宮古島 網友敲碗這條航線

太魯閣的山林換上了秋冬的顏色，位於山岳型國家公園內的太魯閣晶英酒店即日起推出「秋日冬境」住房專案，邀請旅人造訪峽谷親近自然，山嵐客房一泊一食 8,250 元起、行館儷人客房 11,880 元起。飯店也為旅客備妥「森．雙人散步野餐籃」，每組980元，內含太魯閣限定「山禾釀蜂蜜氣泡小米酒」與八款以花蓮在地食材精緻製作的點心，搭配主打環境永續的台灣品牌 Outdoor Nation萬用毯以及散步靈感小卡與繪畫明信片，為房客的山林漫步行程增添儀式感。入住前預訂衛斯理餐廳晚餐或沐蘭SPA按摩療程另享九折優惠。

中時財經即時 ・ 22 小時前 ・ 發起對話