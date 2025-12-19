台中航線+1！蔡其昌爭取 有望直飛東京

台中機場航線持續增加。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市近年國際旅客增加，但中部縣市民眾仍認為航線不如北高，常要北上桃園機場搭機，立委蔡其昌日前在臉書調查中部網友想新增哪一條航線，今日蔡其昌帶來好消息，有航空業者有意願增開「台中直飛東京」航線，消息傳開，也讓哈日族相當開心。

台中機場國際航線目前已營運及規劃中的航線共計27條，其中包含17條定期航線及10條不定期包機，航點涵蓋日本、韓國、越南、泰國、中國、香港及澳門等熱門旅遊國家與地區。

蔡其昌今日於臉書貼文指出，大家的許願，都有聽到，這段期間，向交通部及多間航空公司關心台中機場航班發展情形。實際數據證明，台中航線的需求確實很高，並非短期現象，而航空業者也有意願增開「台中直飛東京」航線。考量到目前受制於日本端作業能量不足等現實限制，已請民航局持續、積極與日方溝通協調。

另外，近期華信航空新增兩架噴射客機，蔡其昌要求民航局在整體規劃上，應向華信航空爭取至少保留一架以台中，作為主要基地，增加台中航線，營造雙贏的局面。讓航空業者及航線更多元，逐步擴充整體台中機場的航線發展。

蔡其昌宣布台中可望直飛東京。(記者張軒哲攝)

