台中色男餐廳假借廁所 手機偷拍女性如廁判刑5月

台中1名男子2023年間到某餐廳假借廁所，用手機從隔板下方偷拍女性如廁被發現，事後遭警方查獲送辦，台中地院近日判決出爐，男子遭判5個月有期徒刑、得易科罰金。

台中地方法院。（圖／資料畫面）

檢警調查，嫌犯吳姓男子2023年11月28日晚間10時許，跑到台中一間餐廳向店員謊稱內急借廁所，未料卻走進女廁欲偷拍女性如廁，當時女廁內一名女子發現隔板下方有人拿著手機伸過來拍攝，立刻放聲大喊並避開鏡頭，吳男見偷拍失風逃離現場，警方獲報後調閱監視器鎖定吳男身分將他查緝到案依法送辦。

吳男面對檢警訊問時否認犯行，辯稱當時因身體不舒服加上邊滑手機才走錯進入女廁，肚子痛上廁所上到一半腳痠，身體才側傾靠著門板，但被害女子及餐廳員工及顧客指證歷歷，檢方依無故以照相、錄影方法攝錄性影像罪嫌將他起訴。

案經台中地院審理，法官認為吳男企圖偷拍女性隱私部位、造成被害人身心創傷，且檢警偵訊時均否認犯案，也未賠償被害人和解犯行嚴重，審酌吳男於法院庭訊時坦承犯行，近日判處5個月有期徒刑、得易科罰金。

