台中花毯節周六起跑 親子遊首選

台中市「新社花海暨台中國際花毯節」將於8日至30日登場，史上最大主花毯完整還原小鎮村經典場景。（陳淑娥攝）

「新社花海暨台中國際花毯節」8日將在新社區種苗改良繁殖場登場，今年推出結合全球經典動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造前所未見的主題花卉盛會。市長盧秀燕4日在市政會議表示，活動長達23天，橫跨4個周休假日，是最好的親子活動，請市民家人把握活動時間到訪。

盧秀燕指出，上周舉辦的台中市民野餐日，參與人次超過26萬刷新高；目前進行中的台中購物節及接下來11月將登場的物調券都非常受歡迎「新社花海暨台中國際花毯節」是全國最強大的花卉盛事，去年參與超過350萬人次，今年還能一站享受到中部8縣市的優質農產品；觀旅局長陳美秀表示，今年以卡通頻道《飛天小女警》為靈感創作全新主題，並有直徑60公尺、總高18公尺的史上最大主花毯，完整還原小鎮村經典街景，每半小時精彩呈現主花毯秀。

廣告 廣告

此外，今年新創婚紗攝影申請入園取景，期讓新人留下永恆美麗的回憶；同時結合山城觀光產業合作，推出6大特色遊程、集結50家山城民宿合作等；並與在地幼兒園、居民及樂齡團體落實「在地共創、樂齡長照、綠色照顧、社區美化」合作植栽、傳統工藝創作，擴大共創範圍。

東勢分局昨天公布管制措施，將於新社區協興街與華豐街口、協中街與興中街口、中興嶺圓環、興社街與國校巷口等處執行交通疏導勤務，並規畫興義街及協興街花海園區為行人徒步區；興中街自東山街起至協中街口，還有協興街自興中街起至苗圃橋，為單向通行；接駁車專用道則在興中街和華豐街，假日會進行車輛管制。

現場提供免費接駁車服務，平日有豐原線、太原線與松竹線；假日加開東勢線與會場環線，總共5條路線。另設置9處外圍停車場，方便民眾停車後再轉乘接駁車。