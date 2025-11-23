台中花毯節最佳賞花期！ 觀旅局邀民眾買伴手禮、上傳美照領泡湯券
[Newtalk新聞] 2025 新社花海暨台中國際花毯節進入最後一周，本周橘色波斯菊、紅色百日草盛開，觀旅局呼籲民眾賞花之餘，多消費地方產伴手禮，11月 24 日至 28 日期間，上傳照片到「大玩台中」FB粉絲團指定貼文，就可免費獲得泡湯券。
中市府觀光旅遊局與農業部種苗繁殖改良場搶搭熱潮，特別與新社區農會聯名作東，於 11 月 21 日在花毯節現烤 500 條杏鮑菇香腸，免費贈送現場遊客，希望憑藉「花毯節」的高人氣，為地方產業促銷。
活動中召喚花蝴蝶及仙子，綻放曼妙舞姿迎賓，象徵新社花招百出、期盼台中觀光產業振翅高飛！更精選新社在地青農商品走秀，鼓勵民眾在賞花之餘，也別忘了採購在地特色伴手禮、提前為年節旅遊及禮盒暖身促銷。
觀旅局陳美秀局長表示，今年花毯節結合飛天小女警與中部 8 縣市農業行銷展售會，整體呈現更有看頭，尤其花海暨花毯節本周將進入花卉盛開期，最大亮點是高達 2 公頃的「橘色波斯菊」花海、約 1 公頃「紅色百日草」將在本周搶眼登場、備受期待，希望大家在攝影、參訪之餘，好好愛護花海，切莫成為摧花使者。
新社區農會羅文正總幹事指出，新社農會的產製的「杏鮑菇香腸」口感厚實多汁，是造訪花毯節必嘗的國民美食，不但有產銷履歷認證，也無添加瘦肉精和豬油丁，凸顯杏鮑菇多汁的特性、讓美味雙倍安心，恰逢氣溫驟降，農會希望用香氣飽滿在地小吃來替遊客們暖胃。
新社休閒農業導覽發展協會呂崇榮理事長則推薦，欣賞花海，也別忘記到新社在地青農品牌逛逛，包括：以浪漫的葡萄樹下午茶備受遊客喜愛的「新峰農場」推出紅酒 DIY 展示，主打食農教育、以艾草香茅製成造型蚊香的「泥香草莊」則有科技泥 DIY，以獨特無土方式種植多肉，玩植栽也不必當「黑手」；而「江家玫瑰園」則展出玫瑰香膏 DIY 與有機玫瑰周邊產品；另有「百菇莊」帶來可愛又有趣的菇蕈太空包，讓民眾體驗菇農採收樂趣；「小路休閒農場」則推出「搖搖冷萃馬告咖啡」試飲，每一樣都是新社限定，年末各種派對聚會頻繁、交換禮物風氣正盛，最適合來新社覓訪特色小禮！
秋冬交替之際，正是泡湯暖身、露營觀星的最佳季節，觀光旅遊局推薦一系列旅遊好去處，邀請民眾暫別塵囂走入山林、浸潤暖湯，在宜人景色中深度體驗最療癒的山城魅力。
除此之外，快把握「2025 台中國際花毯節」最佳賞花期限，明（24）日至 28 日期間入園遊客只要追蹤「大玩台中」臉書粉絲團，並於指定貼文上傳與花毯節合照的美照一張，即可至活動服務台兌換「台中泡湯券」一張（每人限領一張），每日下午 2:00 開始限量發送 100 張，體驗台中各溫泉旅館優質好湯，數量有限送完為止，邀請遊客賞花後，順遊溫泉區享受療癒的泡湯時光。
