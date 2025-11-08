台中花毯節開幕 打造大地畫布
記者徐義雄∕台中報導
「二０二五新社花海暨台中國際花毯節」八日開幕，今年以卡通《飛天小女警》為核心主題，首日湧入大量人潮，接駁專車共發出數百班次。
「新社花海暨台中國際花毯節｜花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場。觀旅局表示，現場有十五個裝置及角色立牌為歷年最，主花毯規模歷屆最大；其中，高十八公尺、直徑六十公尺，以魔人啾啾的基地為裝置最高點，每隔半小時展演泡泡、水霧與機械動態效果，搭配盪鞦韆、甜甜圈店等，處處充滿驚喜。
農業部種苗改良繁殖場統籌全部場區規劃約三十九點五公頃，新社花海透過玫瑰品種權展示專區，以六萬株一串紅、千日紅及多樣草花鋪陳，搭配波斯菊、百日草及蕎麥等景觀作物，打造十三點五公頃的大地畫布。展區並融入花盆、木棧板等材料製成的造型玩偶與藝術裝置，另設有「金門特產」、「青農特區」及「山城農產推廣」三大展售主題。
農業局指出，今年中台灣農業行銷展售會由台中主辦，中部八縣市共同策展，以「智慧永續」為核心主軸，包含「台中領鮮」、「豐味苗栗」、「彰化優鮮」、「品味南投」、「雲林良品」、「竹風好市」、「靚靚竹縣」及「幸福嘉義」，以農業展館形式呈現各地最具代表性的優質農特產品。
農特產品展售區匯集在地特色，從新社香菇、梨山茶、鮮果禮盒、特色加工品等，吸引大批民眾購買；「飛天小女警限定主題館」更販售超過兩百種周邊商品與農特產品。
