台中花毯節 參觀人數破百萬

新社花海暨台中國際花毯節參觀人次突破百萬大關。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

新社花海暨台中國際花毯節八日登場以來，獲得遊客熱烈好評，除了因鳳凰颱風休園兩天，至十五日累計參觀人次突破百萬大關。本屆首度以「花卉Ｘ動畫」跨界打造沉浸式現場體驗，吸引親子、青年與攝影愛好者拍照打卡。

觀旅局指出，花毯節主題結合卡通《飛天小女警》，以史上最大規模高十八公尺、直徑六十公尺的主花毯為核心，每天上演泡泡與水霧特效搭配機械動態自動展演，吸引大批遊客駐足拍照。

花毯內設置盪鞦韆、甜甜圈店等場景，現場裝置呈現飛天小女警的家、市政廳等經典場景，尤教授、小鎮村市長、會說話的狗等角色立牌，以及魔人啾啾、粗暴小子、阿米巴幫、壞死幫派、「他」等反派立牌，讓遊客直呼「花毯節不只是花海，更是童年的夢想」。

農業局表示，展區除了農特產品展售外，並整合「中台灣農業行銷展售會」，邀集七個縣市共同參與，展示各地最具代表性的農特產與農業成果。截至目前合計銷售額已突破一千五百萬元。