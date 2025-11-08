台中花毯節「飛天小女警」吸睛 遊客憂鳳凰颱風攪局

台中市 / 綜合報導

台中國際花毯節從今(8)日在新社登場，五顏六色的花朵爭相綻放，還結合經典卡通「飛天小女警」，吸引遊客前往，不過花毯節剛開幕，就傳出鳳凰颱風下 週 來襲，有遊客擔心颱風會吹壞美麗的花卉，工作單位表示，因為花卉是自然植物，遇到強降雨自然會被壓垮，但要是天氣狀況不適合開放，就會關場，以免危險。

五顏六色的花海綻放，大批遊客湧入賞花，在花海旁邊擺出POSE，拿起手機拍下美照，除了繽紛美麗花海，主舞台還可以看到，飛天小女警的裝置偶，噴出泡泡和水霧，非常吸睛。

遊客說：「很童年，非常棒，因為感覺(鳳凰颱風)那個風滿大的，所以想說趕快趁今天第一天開幕，趕快來看看。」一年一度的台中國際花毯節，今(8)日上午在新社登場，6萬株波斯菊及百日草等花卉，爭相綻放，藍綠營被視為下屆台中市長熱門人選，立委江啟臣、何欣純等人也同框出現，不過，花毯節才剛開幕，就遇到鳳凰颱風即將來襲，引起民眾擔心是不是影響花況。

種苗改良繁殖場長張定霖說：「如果陣風超過8級以上就會倒伏，如果強降雨的話，整個會壓垮，花況如果已經不適合觀賞的話，我們就會關場。」目前花況開了大約3成，預計下 週 花況更盛，工作人員也祈禱，颱風不要進來，以免辛苦種植的花卉被吹壞。

