台中英系8人聯合登記參加民進黨市議員初選 莊瑞雄：何欣純也要贏

第11選區(東、南區)現任議員陳雅惠，延續母親、前議員邱素貞深耕基層的服務精神，爭取連任第2屆。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨「台中英連線」8人，今天在民進黨英系召集人立委莊瑞雄、中常委立委王世堅陪同下，前往民進黨台中市黨部完成黨內市議員初選登記，並齊喊「市長換欣、台中創新」！莊瑞雄表示，英系這次集結呈現「老幹新枝」並進，資深者熟悉市政運作，新世代則具備戰鬥力，團結合作是選戰關鍵，並強調這次選舉不只是議員選戰，更是台中重新出發的重要機會，英系將全力輔選市長參選人何欣純，為城市提出更清楚的發展方向。

廣告 廣告

王世堅則指出，「台中英」是一支已成形的生力軍，長期深耕議會與地方，累積市民信任，是民進黨重返台中執政的重要關鍵，肯定新世代候選人具備地方歷練與即戰力，強調初選後只要持續團結，勝選可期，將為台中打造更好的城市未來。

登記黨內初選的 8人分別為第1選區(大甲、大安、外埔)新人吳中源，他是前市議員吳敏濟之子，長期深耕基層、熟稔地方事務，並曾擔任外交替代役，具國際視野；第4選區(后里、豐原)新人蔡怡萱，為豐原農會總幹事蔡森揚之女，代表年輕世代承擔公共責任。

第5選區(神岡、大雅、潭子)現任議員蕭隆澤，則爭取連任第5屆，曾任村長、縣議員及潭子鄉長，基層歷練完整；第6選區(西屯)現任議員陳淑華爭取連任，也是民進黨中常委，秉持「市民作主、為市民發聲」理念，長期在議會扮演強力監督角色。

第8選區(北屯)現任議員謝家宜，爭取連任第2屆，具法學素養、問政理性，為前立委謝明源之女；第9選區(北區)現任議員陳俞融，爭取連任第2屆，前台中市長張溫鷹之女、現任民進黨團副召，強調以實際行動回應市民期待。

第11選區(東、南區)現任議員陳雅惠，則爭取連任第2屆，曾任里長，延續母親、前議員邱素貞深耕基層的服務精神，提出「欣好市長、惠更好」主張；第13選區(大里、霧峰)現任議員張芬郁，爭取連任第3屆，長年深耕屯區，為前立委簡肇棟之妻，持續為地方服務。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「扶龍王」變「母雞」？ 「堅系」變「英系」 王世堅這麼說…

翻車！郭正亮稱高市早苗恐下課被換掉 全網圍觀嘲笑

高市早苗宛如「令和的織田信長」！ 呂捷：下一步恐投下核彈級震撼彈

台南市長提名會變？王世堅：林俊憲願賭服輸「絕對不可能」

