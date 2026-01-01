台中茂盛醫院喜迎元旦寶寶！夫妻求子17年喜獲千金…超萌試管女娃誕生

記者吳泊萱／台中報導

2026年第一天，台中茂盛醫院迎來今年第一個元旦寶寶，一對求子17年的父母，在今日早上7時59分透過剖腹產生下2940公克的試管小女娃，喜得千金；目前醫院還有3位孕婦待產中。院長李茂盛指出，去年新生兒總數恐低於11萬人，再創歷史新低，擔心今年新生兒數字恐面臨10萬人保衛戰。

茂盛醫院今年第一個元旦寶寶是一名2940公克的試管小女嬰，女嬰爸爸透露，他和妻子結婚17年終於迎來第一個孩子，真的很感動，也辛苦太太了。院方表示，女嬰媽媽今年37歲，在1年前來茂盛醫院治療，並在5個月內順利懷孕，喜獲千金。

院方表示，目前院內還有2名孕婦等待剖婦產，其中1位媽媽懷了試管龍鳳胎；另外還有1位媽媽是自然產，正在待產中。院方也為了元旦寶寶特地準備「荷包蛋馬唐林餅乾」，並在嬰兒床貼上小國旗，象徵寶寶跟115歲的台灣一起過生日。

根據內政部公布2025年11月戶口統計，出生數7946人，截至11月底，新生兒總數僅有9萬8785人，還不足10萬人，顯示台灣少子化問題非常嚴重。不但無法超越113年的13萬4856人，而且生育率全世界倒數第1名。

院長李茂盛表示，去年新生兒總數恐低於11萬人，比前年13萬人還少2萬人，再創歷史新低，擔心今年出生數恐面臨10萬人保衛戰。院長也分析，台灣多年來「生不如死」原因與高齡化、晚婚晚育、經濟負擔、養育環境成本高、社會觀念轉變為不婚不生、非婚生子女比例過低等有關，呼籲政府應跨部會整合，提供民眾生得起、養得起的全方位支持，扭轉少子化危機。

