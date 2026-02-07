台中茂盛醫院寒冬送暖 募款逾200萬助800弱勢家庭

（中央社記者蘇木春台中7日電）台中茂盛醫院今天號召善心企業與公益單位合作，舉辦「關懷貧困寒冬送暖活動」，會中結合義診等項目，募集超過200萬元，照顧800個台中弱勢家庭，期盼號召大眾關懷弱勢角落。

活動今天在北區一德公園舉辦，並邀請社區與公益單位進行音樂及舞蹈表演。茂盛醫院院長、總統府資政李茂盛，以及總統府資政沈國榮、民進黨籍立委何欣純、台灣智庫執行長莊競程與地方民意代表等人皆出席。

李茂盛表示，他小時候家庭貧困，發願若事業有成要回饋鄉里。寒冬送暖已連辦15年，照顧病人是他的專業，照顧台中這塊土地上的家庭，是他15年來永遠不變的初心。

主辦單位說明，活動號召企業共募集超過新台幣200萬元，照顧800個台中弱勢家庭；現場並安排醫師協助義診，以實際行動為在地居民守護健康，也期盼號召大眾關懷弱勢角落。（編輯：黃世雅）1150207