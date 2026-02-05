台中茶行遭開槍轟20多槍 17歲少年持長槍投案自首

17歲少年帶著一把長槍朝茶行掃射連發。（圖／東森新聞）





今（5）日上午10點多，台中太平中山路一間茶行遭人開槍，嫌犯是一名17歲少年，帶著一把長槍朝茶行掃射連發，導致大門、落地窗玻璃出現21處彈孔。案發後少年自行帶槍投案自首，供稱是因為日前酒後發生口角，才跑去開槍報復，但偵訊時答非所問，警方認為案情不單純，懷疑是教唆犯案，將釐清背後動機。

茶行門口彈痕累累，大門落地窗玻璃，兩層樓4片落地窗，全被打到粉碎，算一算一共留下21個明顯彈孔。子彈力道之大，連金屬窗框都留下彈痕，大批警方趕到現場，第一時間拉起封鎖線蒐證比對。

目擊民眾：「第一個彈夾甩在地上，然後又換另外一個彈夾，那個聲音比炮還大聲，我是從外面跑出來看。」

槍擊案就發生在今天上午10點多，台中太平中山路三段這間茶行，一名17歲少年拿著改造長槍對著茶行狂轟20多槍，把大門和落地窗玻璃全部打碎，犯案後隨即逃逸。不過事發2小時後，大約12點多，他主動到警局投案。

目擊民眾：「我覺得是叫小弟來開槍，警告而已啦，再來去自首啦，這都老劇本了。」

據嫌犯向警方供稱，日前他跟茶行人員酒後有發生糾紛，心生不滿，才會到店面開槍洩憤，所幸當時店家還沒營業沒有人受傷。犯嫌供稱，涉案槍枝是已故友人所有，不過槍枝真正來源，仍待鑑識比對釐清。

偵查隊長施明志：「涉案少年自知難逃法網，遂至本局第四分局投案。」

有資深刑警分析，營業場所被開槍掃射恐嚇，通常都是有計畫性的布局，改造槍黑市幾萬元到十萬元就買得到，入手容易也成作案常見槍枝，持有改造槍最高可判10年徒刑，但這次是未成年人犯案，依少年事件處理法，仍有可能減刑二分之一，如果只是酒後口角就持槍掃射，動機確實讓人起疑，目前警方已經將少年帶回偵辦，並持續追查是否有人教唆，以及槍枝真正來源。

