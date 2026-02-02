

台中草湖溪、頭汴坑溪水岸蛻變 大里親子學習河濱新風景



臺中市政府持續推動水岸空間活化，為市民打造兼具安全、休閒與教育意義的親子遊憩環境。水利局推動的水岸友善設施再添亮點，草湖溪與頭汴坑溪兩處高灘地蛻變為親子活動空間，讓河濱不只是防洪設施，更成為陪伴孩子成長、貼近市民生活的幸福場域，也為新春走春增添親子放電的新去處。



位於大里塗城地區的「草湖溪滑步車道暨滑板車廣場」於114年12月完工，並於今（115）年1月正式開放，規劃約2,500平方公尺活動空間，鋪面採繽紛活潑設計，融入紅綠燈、道路標誌等交通號誌元素，讓孩童在遊戲過程中自然建立交通安全觀念，在奔跑與騎乘之間學習守規矩，家長也能安心陪伴，共同享受親子互動時光，打造結合運動、學習與休閒功能的河濱新據點。



另一處大里十九甲頭汴坑溪高灘地活動廣場於113年10月完工開放，成功活化在地河濱空間，整體面積約2,100平方公尺，其中最吸睛的是青蛙造型滑步車道，將自然意象與童趣設計融入場域，讓孩子在探索與騎乘中親近水岸環境，也讓原本以防洪為主的高灘地，轉化為充滿笑聲的生活空間，為大里地區再添一處適合全齡共享的戶外休憩場域。



廣告 廣告



水利局表示，兩處基地皆位於中央管河川高灘地，工程全程依循《水利法》及《河川管理辦法》規定

辦理，設計上兼顧河川防洪功能與高灘地使用彈性，並採用易於清理與維護的材料及工法，確保豪雨期間不影響通洪安全，平時則提供市民穩定、安全的活動空間，讓市民在親水遊憩的同時，也能享有安心無虞的公共設施。



同時，也讓河川從單一的防洪設施，進一步轉化為貼近市民生活的公共場景。透過水岸環境改善與友善設施設置，展現市府推動「治水、親水、活水」並行的治理成果，讓孩子在河畔奔跑成長，讓家庭在水岸留下回憶，也讓城市與水共好、穩健向前。

【台中市政府水利局 廣告】





