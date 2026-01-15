台中莒光新城驚魂夜！「13樓外牆」崩落砸民宅 90歲老婦幸運逃死劫

記者吳泊萱／台中報導

台中北區莒光新城眷村發生圍牆掉落意外，1樓民宅慘遭波及，鐵皮屋頂及冷氣室外機受損。（圖／翻攝畫面）

台中北區莒光新城眷村發生圍牆掉落意外，昨日（14日）深夜11時許，該社區一棟13樓大廈的公共空間外牆無預警掉落，砸在1樓民宅上，造成民宅鐵皮及冷氣室外機受損，幸好當時屋主90歲林姓老婦在屋內，未被砸中，沒有釀成人員傷亡。目前社區管委會已聯絡保險公司進行後續處理，詳細掉落原因仍有待相關單位調查釐清。

台中北區莒光新城眷村13樓公共空間外牆無預警崩落，砸毀1樓民宅。（圖／翻攝畫面）

據了解，掉落的公共空間外牆是紅瓦圍欄，因從高空墜落，重重砸向1樓住家，導致1樓的鐵皮屋頂嚴重變形，屋頂上的冷氣室外機也被砸到面目全非，現場一片狼藉，令人怵目驚心。

台中北區莒光新城眷村13樓公共空間外牆無預警崩落，砸毀1樓民宅。（圖／翻攝畫面）

獨居在1樓的90歲林姓老婦，當時在屋內未被波及，是不幸中大幸，意外發生後，家屬已立刻將老婦接走安置。據附近住戶透露，昨日深夜有聽到砰的一聲巨響，當時還以為是爆炸或地震，結果早上出來看到竟是圍牆掉落，把大家都嚇壞了。

台中北區莒光新城因屋齡老舊，時常發生磁磚掉落情形。（圖／翻攝畫面）

社區賴姓幹事表示，因為掉落的外牆是13樓屋簷公共空間，整體財損將由管委會聯繫保險公司處理，目前建管處等相關單位正在釐清外牆掉落原因及社區外牆是否有安全疑慮。

