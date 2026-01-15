台中莒光新城13樓圍牆深夜崩落砸鐵皮 9旬獨居嬤驚險逃生

13樓紅瓦圍欄崩落，砸扁一樓的鐵皮及冷氣外機。

台中市北區知名眷村社區「莒光新城」發生驚險外牆掉落意外！昨（14日）深夜11時許，社區一棟大樓13樓頂層的公共空間紅瓦圍欄無預警崩塌，重達數十斤的石磚從高空墜落，重重砸向一樓民宅，導致屋頂鐵皮嚴重變形、冷氣室外機當場毀損。所幸當時在屋內的一名90歲獨居老婦未被砸中，幸運躲過一劫。

事發當時正值深夜，附近住戶透露，先是聽到一聲如地震或爆炸般的巨響，眾人被嚇到不知發生何事，直到今早出門才發現現場一片狼藉。調查發現，掉落物是來自13樓公共空間的紅瓦圍欄，疑因年久失修或結構問題，大面積脫落墜，一樓民宅的鐵皮屋頂因承受不住撞擊，出現大面積凹陷變形，冷氣室外機更被砸得面目全非。

廣告 廣告

意外發生後，獨居在一樓的90歲林姓老婦雖未受傷，但身處屋內目睹慘況受驚不小，家屬接獲通知後，第一時間趕赴現場，由於擔心建物結構仍有安全疑慮，已緊急將老婦接走安置。家屬餘悸猶存地表示，所幸事發時母親是在屋內休息，而非在室外走動，否則後果不堪設想。

針對這起嚴重的掉落事件，社區賴姓幹事說明，掉落地點屬於13樓屋簷公共空間，相關財產損失將由管委會聯繫保險公司進行理賠程序。台中市建管處等相關單位目前已介入，正進一步鑑定外牆脫落的確切原因，並全面檢視該社區外牆是否仍有其他崩落風險，以確保居民的進出安全。





更多《鏡新聞》報導

女兒牆砸車1死1重傷 疑家屬發文「父社工母護理師」：不可能白目出遊

花蓮洪災釀19死！光復鄉公所1請回、2交保 鄉長涉過失致死遭聲押

監視器錄下女童放學遭鎖喉拖行 校方給家長信喊話「共築安全網」