台中莒光新城13F紅瓦崩落 壓垮鐵皮嚇壞獨居嬤

天降磁磚民宅毀了台中北區莒光新城社區。（圖／東森新聞）





天降磁磚民宅毀了台中北區莒光新城社區，昨天深夜傳出巨大聲響，13樓頂樓紅磚屋瓦突然崩落，砸毀一樓住家鐵皮遮雨棚，冷氣機也遭波及，嚇壞屋內九十歲獨居阿嬤還好沒有大礙，但社區屋齡已40多年，住很多長輩，修繕經費不足，主委表示社區現在處處潛在危險，希望市府能伸手救援。

碰一聲，塵土瞬間揚起，監視器畫面全是煙霧，出門一看鐵皮遮雨棚整個傾斜，塌了一半，地面全是屋瓦磁磚碎石，嚇壞屋內90歲阿嬤。

住戶林姓阿嬤：「你們家的房子前面都塌下來，我嚇一跳。

現場拉起封鎖線警戒，這裡就是台中北區莒光新城社區，屋瓦紅磚從13樓頂樓塌落，遮雨棚的冷氣機也被砸壞，現場一片凌亂。

砰的一聲屋瓦磁磚掉落，右邊就是水果攤，而且這一條路都是居民會走的路線，要是發生在白天的話，後果不堪設想。

掉下的紅磚屋瓦在13樓，左側是還沒有掉落的，右側則是掉落後，整片屋瓦紅磚塌陷，恐怕是因為歷經長年的地震、風吹侵蝕導致。

住戶：「所以像社區有很多這種屋簷設計，社區都應該要全面檢視。」

據了解，莒光新城已經是44年老社區原本是空軍眷村，共20棟大樓1080戶，裡面住了800多位長者，不過老建築從未修繕過，主委坦言社區處處潛在危險，礙於經費問題無法修建。

莒光新城主委：「壁磚已經有掉過2次的紀錄，有請專業的外圍檢查用空拍機的，老舊社區長期經費也不足，所以說這個動作沒有做，這個風險是預先我們能預判到的。」

磁磚高處掉落，住戶一度以為是發生爆炸，所幸好沒有造成人員傷亡，初估維修費用要20、30萬元，將由社區自行負擔，但社區本就老舊須多公設待修理，經費不足。

如今又多一筆開銷，住戶希望市府能伸出援手，否則類似磁磚掉落事件恐怕再發生，尤其住戶長輩多，公共安全問題不可被忽視。

