台中萬和宮冬季法會「拜媽祖」 參與信眾增至3千戶

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中萬和宮媽祖鎮殿超過340週年，冷氣團報到前舉辦冬季消災祈安法會，參與信眾從百人，增加到3千戶，也需在半個月前課誦35本北斗寶經等十多本經文，做足功課，董事張俊鎮說，法會每年擲茭擇定舉辦日期，為參與信眾禱祝、除去隆冬災厄霉運。

萬和宮去年舉辦媽祖鎮殿340週年慶典，台中市長盧秀燕曾表示，她是台中縣市合併以來連任頭一名市長，「都是拜媽祖、媽祖靈感保佑風調雨順」，顯見心誠則靈，而廟方每年四季消災法會為南屯區大事，30日舉辦乙巳年冬季祈安消災法會，參與董監事及信眾同感莊嚴殊勝，法喜充滿。

廣告 廣告

萬和宮董事長蕭清杰說，信眾半個月前就來到媽祖前，課誦北斗寶經、普門品及藥師寶懺，法會當天課誦梁皇寶懺全卷12部、三昧寶懺全卷15部，虔誠感受信仰法喜。

萬和宮董事張俊鎮表示，1980年代，萬和宮廟婆(廟祝)替工作人員誦經消災，當時法會約百多人參加，且沒對外開放，今天冬季消災法會多達3千戶參與，吸引家戶扶老攜幼前來。

【看原文連結】

更多自由時報報導

全國僅4縣市沒進貨！全聯台灣鯛魚排檢出禁藥 1.3萬片已賣出

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

媽祖有多神？鹿港天后宮最貴光明燈要價50萬 10年砸500萬的「她」全說了！

LTN投票箱》週休三日提議再起 請問你怎麼看？

