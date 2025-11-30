台中萬和宮冬季消災祈安法會 高達3千戶登記參加

台中萬和宮今天舉行冬季消災祈安法會，場面莊嚴殊勝。（圖：萬和宮提供）

台中萬和宮今天（30日）舉行乙巳年冬季祈安消災法會，誦經聲悠揚悅耳，場面莊嚴殊勝，法喜充滿。四季消災法會，是萬和宮的重要活動之一，由信眾隨喜報名，每次人數不同，登記參加今天冬季消災法會多達3000戶，是30餘年前的5倍。

萬和宮表示，四季消災法會，是萬和宮的重要活動之一，由信眾隨喜報名，每次人數不同。法會由董事長蕭清杰率領全體董監事及信眾，從上午9點的上香、起鳴法鼓、鳴炮及響號及啟聖諸神禮懺開始，萬和宮誦經團志工，接著持誦北斗寶經、普門品及藥師寶懺。先後恭誦北斗寶經、梁皇（開懺）、藥師寶懺、法事功德拜表祈福科儀，下午5點進行晚課、回向後圓滿結束，悠揚悅耳誦經聲洋溢，殊勝無比。

董事長蕭清杰很重視這項法會，率領董監事積極參與春節、媽祖聖誕三獻禮祭典，以及慶祝上元天官大帝、中元地官大帝、下元水官大帝聖誕，以及四季消災法會或其他活動。

董監事們說，儘管四季消災法會科儀，與三獻禮或或其他祭典略有不同，但他們都覺得很莊嚴，無比殊勝、喜悅。萬和宮董事、前總幹事張俊鎮說，辦理消災法會的目的是，為登記參加的信眾禱祝，除去災厄霉運，並且化解不吉利的瑣事及凶星，保佑諸事順利平安。每年舉辦的日期均擲茭擇定。有意參加萬和宮四季法會的信眾，可於每次消災法會之前半個月，向廟內服務台登記，填寫住址、家戶成員姓名及年齡。每季每戶酌收300元。115年丙午年的四季消災法會日期：春季國曆3月28日（農曆2月10日），夏季國曆6月27日（農曆5月13日），秋季國曆9月19日（農曆8月9日），冬季國曆11月22日（農曆10月14日）。（寇世菁報導）