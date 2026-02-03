台中萬和宮春節安燈爆滿 愛車也來「安太歲」有竅門

〔記者黃旭磊／台中報導〕再過兩週就是丙午馬年除夕，台中市萬和宮媽祖鎮殿超過340週年，過去一個多月來為信眾植福斗、敬點光明燈、文昌燈及安奉太歲，宮方稱「每天人潮川流不息」，值得注意的是為家中寵物、愛車祈福件數變多了，信眾把愛車「出廠年份」當成生肖安奉太歲。

萬和宮位於南屯區，過年前人潮滿滿，廟方辦公室12台電腦全部上線作業，有民眾幫狗貓或鳥兒寵物安燈，取名「灰白白」、「灰妮 」及「灰妹眉」，還有專程為愛車「安太歲」，萬和宮董事張俊鎮說，車主提供車子「車名」、「住址」，並將出廠年份當成生肖安太歲。

廣告 廣告

萬和宮每年安奉太歲及點燈約50萬人次，董事長蕭清杰說，多年來秉持媽祖慈悲精神，取之信眾用於信眾，均未漲價安燈價格，每年受理植福斗、敬點光明燈、文昌燈及安奉太歲人數逐年成長。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鄰居春聯「滿是化學符號」 神人翻譯解答引百萬人朝聖

過年春聯怎麼分上下聯不鬧笑話 書法家教你貼

把握3天好天氣！週五晚間北部轉濕冷 下探12度

第一台車為什麼不走？ 網崩潰熱議塞車源頭 內行人曝關鍵原因

