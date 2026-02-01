台中葳格學校尾牙運動會登場 取代辦桌正向影響學子

（中央社記者趙麗妍台中1日電）歲末年終，許多公司機關舉辦尾牙歡慶。台中葳格國際學校今天舉辦尾牙運動會，以運動競技及美食市集取代傳統辦桌式尾牙，透過運動凝聚向心力，盼帶給學子正向影響。

葳格國際學校舉辦尾牙運動會，有1500名教職員與親人參加，活動由中信兄弟啦啦隊Passion Sisters熱舞開場，校方規劃大隊接力、拔河與趣味競賽，教師們換上運動服，在操場上奔跑跳耀。

另外，還有親子活動，讓教職員子女也能一起同樂；尾牙運動會還有美食市集，多家餐飲名店聚集，炸薯條、墨西哥捲餅、特調飲品等，還有百萬摸彩獎金，現場氣氛熱鬧。

總校長李海碩接受媒體聯訪表示，透過接力賽與拔河，可以凝聚大家向心力，可以看見團結一致努力向前的力量；葳格執行董事吳菀庭表示，透過尾牙運動會，老師們親身實踐團隊合作與運動家精神，透過「身教」能帶給學子正向影響力。（編輯：陳仁華）1150201