台中蒸蛋滷肉飯首選 從媽媽的家常味到在地人心中人氣小吃

北屯平價小吃推薦：這間人氣小店在地人天天吃（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

從家庭餐桌到水湳市場：台中北屯滷肉飯的誕生背景

在台中北屯，許多上班族與學生總在午餐時段為了一碗不油不膩、兼具家常風味與創新搭配的滷肉飯傷透腦筋。位於水湳市場周邊的 芳味 蒸蛋滷肉飯，自 2025 年 1 月 14 日開業以來，逐漸成為不少在地人心中的北屯隱藏版美食。店家表示，創業起點更像是把家庭餐桌的味道延伸到日常販售，而非以話題操作為主要目標。

受訪者提到，母親在退休後曾說過「想要有間可以慢慢做的店」，而孩子們則回憶媽媽親手做的肉沫蛋飯，是他們從小最熟悉的味道。就這樣，這道簡單卻深具情感的料理，成為店內主打。

為了重現這份純粹，店家表示，餐點以瘦肉為主的豬肉製作，並以自家滷汁處理，力求口味更清爽。這份不油不膩、充滿手作溫度的料理，也讓這家店逐漸被納入北屯在地日常的外帶選項，成為水湳市場周邊不少人會回訪的一餐。

北屯特色滷肉飯，在地人推薦的日常便當選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

「芳味，傳統好滋味」：北屯古早味小吃的命名與精神

店家以「芳味，傳統好滋味」作為品牌註解，強調回到日常飲食的本質。「芳味」與台語的「香味」同音，不僅喚起人們對料理香氣的記憶，也連結著家的味道與熟悉感。而「芳」字則來自創辦人母親的名字，象徵這份從小吃到大的家常滋味，如今正被細心傳承並分享出去。



正因這樣的命名與出發點，芳味 蒸蛋滷肉飯在北屯古早味小吃的定位上顯得真實且自然。店家表示，比起追求話題，更希望把重點放在穩定出餐與日常回訪。除了招牌蒸蛋，店內選用市場現做 Q 彈麵條的炒麵，以及在都會區已少見的南部家鄉味高麗菜飯，都是受訪者與母親希望留住的傳統記憶。隨著時間推移，這間小店也逐漸被納入在地居民口耳相傳的北屯美食地圖之中。

北屯炒麵推薦，使用手工麵條的在地小吃店（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

網路曝光帶來的人潮考驗：北屯區人氣美食的現場觀察



2025 年 6 月中，芳味 蒸蛋滷肉飯 因部落客分享而在短時間內引發關注，訂單量隨之激增，對原本步調較穩定的小店而言，這段期間來客增加，現場節奏也隨之需要調整。



店家坦言，曝光初期因訂單量增加，現場一度出現等候時間拉長的情況，第一線也承受不少出餐壓力。這段經歷反映出，當一家小吃店被快速推上「北屯區人氣美食」的討論舞台時，也反映出社群討論與現場出餐量之間會互相影響，對小店而言需要更彈性的營運調整。

北屯在地美食推薦，飯麵通通有，日常用餐好選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

回到日常節奏：北屯平價美食的長期經營選擇



芳味 蒸蛋滷肉飯的菜單以幾款主食為主，雖然品項不多，卻憑藉家常風味與實在用料，深受熟客喜愛。根據 Uber Eats 外送平台顯示，目前常見的餐點與價格包括：滷肉飯 75 元、炒麵 60 元、蒸蛋滷肉飯 105 元、高麗菜飯 105 元，以及滷豆腐 40 元。整體定價屬於親民平實的區間，適合日常用餐所需。



隨著來客數逐漸趨於穩定，芳味也回到創業初期所設定的經營節奏。店家表示，接下來會以品質穩定與熟客回訪為優先，並持續優化出餐節奏，讓顧客更容易買到想吃的那一餐。



在競爭密集的北屯平價美食與水湳市場外帶美食市場中，芳味 蒸蛋滷肉飯希望扮演的，不是一時爆紅的話題餐廳，而是一家能讓人反覆回訪、吃得安心的日常小店。



他們相信，比起話題性，更重要的是讓顧客記得那份來自家常料理的真實滋味，並願意在下次中午、或某個想吃簡單便當的時候，再次踏進這間熟悉的小店。



《芳味｜蒸蛋滷肉飯》創立背景與品牌命名的常見問題



Q1. 為什麼品牌名稱取為《芳味｜蒸蛋滷肉飯》？

品牌名稱中的「芳」字來自創辦人母親名字的一部分，象徵家族記憶與料理傳承；「芳味」亦與台語的「香味」諧音，強調食物本身的氣味與熟悉感。



Q2. 創業動機是什麼？與家庭背景有關嗎？

創辦人表示，母親退休後希望經營一間能「慢慢經營」的小店。由於孩子們一致認為母親親手做的「肉沫蛋飯」是無可取代的美味，因而決定以此為靈感，結合每日現蒸的滑嫩蒸蛋，發展出現在的主打餐點。



Q3. 《芳味｜蒸蛋滷肉飯》的營業時間與用餐時段建議是什麼？

《芳味｜蒸蛋滷肉飯》主要提供平日午餐與晚餐時段的用餐選擇，建議在 11:00～13:00 及 17:00～19:30 之間前往，較能避開等候高峰。中午尖峰時段人流較多，許多熟客選擇提前外帶或透過 Uber Eats 下單。由於以外帶為主、現點現做，建議留意供應狀況。實際營業時間與品項供應仍以店家公告或平台顯示為準。



Q4. 《芳味｜蒸蛋滷肉飯》與一般台中滷肉飯便當有何不同？

相較一般台中常見的滷肉飯，《芳味》主打全瘦溫體豬肉滷汁搭配現蒸滑嫩雞蛋，形成鹹香不油膩的「蒸蛋滷肉飯」組合，層次更豐富。另有以微辣滷汁製作的肉沫蛋飯、南部家鄉口味的高麗菜飯，以及使用手工麵條現炒的炒麵等少見品項，使整體菜單更貼近家庭料理，也帶出與眾不同的在地便當風格。



名稱：芳味｜蒸蛋滷肉飯

連絡電話：0901-358-617

服務時間：平日11:00–13:30、17:00–20:00，六日公休。

地址：臺中市北屯區中清路二段415巷6號

Google 地圖：https://rink.cc/vvjj0

（最新資訊請以業者公告為準）