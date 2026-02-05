台中蒸餃店傳砍人！男遭剪刀刺脖 凶嫌逃逸

4日晚間8點多，台中北區驚傳砍人案件。（圖／東森新聞）





4日晚間8點多，台中北區驚傳砍人案件。有民眾在蒸餃店用餐，突然遭到另外一名客人持剪刀從背後攻擊他的脖子，造成脖子有一公分的穿刺傷，而凶嫌攻擊人後，就馬上落跑。

還沒到打烊時間，店家就已經收拾東西準備關門，因為蒸餃店驚傳砍人案件。

附近民眾：「聽人家說是有2桌的客人，然後吃一吃突然就吵起來，然後有一方就好像有持刀，又有點騷動，然後持刀的那個人就跑走了，所以警方來的時候也沒有看到人。」

在 Threads 查看

廣告 廣告

事情發生在4日晚間8點多，台中北區漢口路上的蒸餃店。根據了解，疑似有2名客人，凶嫌不明原因而拿出剪刀刺向對方，造成他的脖子有一公分的穿刺傷，而持刀的人又迅速落跑，還好送醫後，傷者暫時沒有生命危險。

附近民眾：「只知道就是有人被砍，就認識的客人來跟我講說，上班要小心一點，聽說是雙方不認識，然後吃飯的時候被隔壁桌砍。」

在 Threads 查看

事後被刺傷的民眾也在社群貼文，澄清說並沒有發生糾紛，是預謀隨機傷人，當時傷者吃完飯準備穿外套離開，凶嫌卻持剪刀從背後攻擊他的脖子，還想攻擊朋友，是傷者嚇阻凶嫌才沒攻擊直接落跑，警方還在擴大調閱附近的監視器，全力追緝凶嫌，等到傷者完成治療後，也會做筆錄進一步釐清案情。

更多東森新聞報導

台中榮總、高雄博田醫院涉無照代刀 衛福部啟動調查訂指引

便宜機票來了！台中飛沖繩單程1599元起 明10點開搶

轎車失控撞圍欄再撞貨車 甩對向1昏迷1骨折

