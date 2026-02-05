台中蒸餃店客人莫名遭利剪攻擊 兇嫌落網

▲台中漢口路蒸餃店客人莫名遭利剪攻擊 兇嫌落網（民眾提供）

[NOWnews今日新聞] 台中市北區漢口路三段一間蒸餃店昨(4)日晚間用餐時段驚傳濺血事件，林姓男子在毫無爭執情況下，竟當著母親的面，涉嫌突然持利器朝對桌男子猛刺，現場血跡斑斑、食客驚慌逃避，警方獲報後火速封鎖現場、漏夜追查，並於今（5）日凌晨2時50分將林男查緝到案

台中市第二分局4日晚間7時54分獲報，北區漢口路一間甫開幕約3週的蒸餃店內發生傷人案件，立即派遣線上警力趕赴時，犯嫌已逃離現場，僅剩受傷男子倒地，店內地面留有血跡，傷者為41歲劉姓男子，當時與女性友人一同用餐，右肩近鎖骨處遭利器刺傷，所幸意識清楚、無生命危險，隨即由救護人員送醫治療。

經查，案發前雙方並無口角或衝突，行兇過程相當突然，50歲林姓男子當晚陪同母親至該店用餐，其母先行點餐後入座，林男隨後進入店內，用餐期間雙方互不相識，也未發生任何爭執，直到林男母親打包離開，劉男亦準備結帳離席時，林男竟突然情緒失控，掏出隨身攜帶的利剪，朝劉男右側鎖骨上方猛刺一刀。

林男犯案後隨即與母親快步離去，由於該小吃店甫開業約三週，沒有裝設監視錄影設備，警方立即成立專案小組，擴大調閱周邊監視器畫面，逐一比對可能逃逸路線，並同步查訪附近商家與住戶。經連夜追查、交叉分析影像後，5日凌晨2時50分許在林男位於北區住處將人查獲到案，但林男到案後對犯行避重就輕、答非所問，全案詢後將依恐嚇公眾罪及傷害罪移送台中地檢署偵辦。



