台中蒸餃店爆隨機傷人！男客遭刺傷鎖骨 嫌犯逃回家7小時被逮

【記者鮮明／台中報導】台中市北區1家蒸餃店昨（4日）發生傷人案，1名50歲的林姓男子用餐時，看到對面餐桌1名劉姓男子吃完東西準備離開，突然持利器朝劉男右側鎖骨上方刺擊1刀，行凶後逃逸。警方連夜在林男住處將他逮捕，林疑有身心障礙，聲稱因對方穿衣服動作嚇到他才傷人，被警方依恐嚇公眾、傷害罪送辦。

台中市警二分局昨晚7時54分接獲報案，北區漢口路三段一間蒸餃店發生傷人案件，有民眾遭人持利器刺傷後，犯嫌隨即逃逸。警方獲報後，立即派遣線上警力趕赴現場處置，發現嫌犯已經逃逸，傷者41歲劉姓男子右肩近鎖骨處遭利器刺傷，所幸意識清楚、無生命危險，經警方戒護由119救護人員送醫治療。

員警初步了解，案發時劉男與女性友人前往該小吃店用餐，店內對面桌原有一名女性顧客（嫌犯的母親）點餐後入座，嫌犯隨後進入店內。用餐期間，雙方並無衝突情形，嫌犯母親打包餐點離開後，劉男與友人也用餐完畢準備離席之際，嫌犯突持疑似剪刀的利器朝劉男右側鎖骨上方刺擊一刀，隨即轉身離開店內逃逸，行徑相當突然。

該小吃店甫開業約三週，尚未裝設監視錄影設備。第二分局隨即成立專案小組，針對案發時間及可能逃逸路線，持續擴大調閱周邊監視器影像及查訪附近店家與住戶，逐一比對、交叉分析相關畫面，鎖定50歲林姓男子涉有重嫌，並今天凌晨2時50分許在其住處將逮捕，帶回偵辦。

據了解，林男疑似有身心障礙，對於員警問話經常答非所問，聲稱對方起身時穿衣服的動作太大嚇到他，才會持剪刀刺傷對方，事後剪刀已丟棄。警方尚未尋獲凶器，全案依恐嚇公眾罪及傷害罪移送臺中地檢署偵辦。

第二分局分局長鍾承志表示，對於任何暴力不法行為，警方絕不寬貸，必定迅速查辦、依法究責，以維護市民生命安全與社會秩序，展現警方打擊犯罪的決心與行動力。民眾如於公共場所遇有可疑人士或突發衝突，請務必保持冷靜，避免正面衝突，第一時間撥打 110 通報警方。

