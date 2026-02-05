台中蒸餃店男客無故遭刺血流如注！50歲男嫌稱「被穿外套嚇到」傷人

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區漢口路三段一家蒸餃店，昨(4)日晚間驚傳傷人事件，一名50歲林姓男子用餐期間，突持剪刀般利器刺傷毫無衝突的對桌顧客，行凶後迅速逃逸，警方漏夜追查，案發7小時後在林男住處將其逮捕到案，初步研判林男精神狀況不穩，聲稱因對方穿衣服動作嚇到他才傷人，行凶動機令人不寒而慄。

案發時間在昨晚7時54分，41歲劉男與女性友人當時正在用餐，對面桌原有一名女性顧客(林男的母親)點餐後入座，林男隨後進入店內，用餐期間，雙方並無口角與肢體衝突情形，林男母親打包餐點離開，劉男與友人也用餐完畢準備離席之際，林男突持利器朝劉男右側鎖骨上方刺擊一刀，隨即轉身離開店內逃逸，行徑相當突然。

劉男血流如注，所幸意識清楚，經119送醫治療後並無生命危險，由於案發店家甫開業三週，尚未裝設監視器，警方調閱周邊道路影像，一路比對動線鎖定林男身分，今天凌晨2時50分許在其住處查緝到案，林男警詢時前言不對後語，聲稱是被劉男「穿衣服動作太大嚇到」，才一時失控持剪刀攻擊，犯案後隨即丟置凶器，目前仍未尋獲。

令人震驚的是，林男行凶時，母親也在場，據了解，林母先行打包餐點離席，未料短短片刻後竟發生攻擊事件，據透露，林男精神狀況長期不佳，曾有就醫紀錄，平時情緒與行為就較為異常，對突發動作容易受到驚嚇，全案將依傷害罪及恐嚇公眾罪移送台中地檢署偵辦。

