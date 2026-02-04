台中蒸餃店驚魂！男剛吃飽突遭刺穿鎖骨 兇手母竟也在店裡

社會中心／台中報導

專案小組經連夜追查，成功鎖定林姓男子涉有重嫌並將人逮捕。（圖／翻攝畫面）

台中市北區漢口路一間開業僅三週的蒸餃店，昨（4）日晚間驚傳傷人案件。一名劉姓男子（41歲）用餐完畢準備離席時，突遭隔壁桌素不相識的林姓男子（50歲）持利器刺傷右肩鎖骨。警方獲報後成立專案小組，雖店內無監視器，仍透過周邊影像鎖定嫌犯，於今（5）日凌晨將林男逮捕歸案，全案依傷害及恐嚇公眾罪移送偵辦。

這起案件發生於4日晚間7時54分。據了解，當時受害的劉姓男子與女性友人前往該間蒸餃店用餐，當時店內對面桌坐著一名女性顧客（後經查證為嫌犯母親），隨後的林姓嫌犯也進入店內。雙方在用餐期間並無任何交談或肢體衝突，場面看似平靜。

然而，就在該名女性長輩打包餐點先行離開、劉男也吃完準備起身離席之際，林男竟毫無預警地持利器衝上前，朝劉男右側鎖骨上方猛刺一刀。林男行兇後隨即轉身逃離現場，留下錯愕且受傷的劉男與驚恐的店員。附近民眾表示，當時約晚間8點聽到店內傳來爭吵與騷動聲，隨後見一男子衝出，店家也因此受到驚嚇提早拉下鐵門打烊。

警方接獲報案趕抵時，嫌犯已逃逸無蹤。受傷的劉男右肩近鎖骨處有穿刺傷，鮮血直流，所幸經119救護人員送醫治療後意識清楚，無生命危險。由於案發店家剛開業不到一個月，店內尚未安裝監視錄影設備，增加了偵辦難度。台中市警局第二分局隨即組成專案小組，擴大調閱周邊路口監視器並訪查附近店家，連夜比對嫌犯逃逸路線。

經警方鍥而不捨追查，鎖定涉案的林姓男子涉有重嫌，並於今日凌晨2時50分許，在北區其住處將其逮捕歸案，距離案發僅約7小時。據悉，林男落網後精神狀態不穩，面對警方訊問答非所問，確切行兇動機仍待釐清。警方訊後將林男依涉嫌《刑法》恐嚇公眾罪及傷害罪，移送台中地檢署偵辦。第二分局分局長強調，對於任何暴力行為警方絕不寬貸，必定迅速查辦以維護市民安全。

