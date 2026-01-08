台中藍委開第一槍 黃健豪促營養午餐全面免費：16億缺口可承受

黃健豪建議台中市府應跟進推動營養午餐免費政策。（資料畫面）

台北市長蔣萬安祭出「營養午餐全面免費」福利政策，效應持續向中南部擴散。儘管台中市政府目前對此持保留態度，但國民黨籍台中市立委黃健豪昨（7日）開出黨內第一槍，公開建議台中市應轉型為「示範城市」，推動學生營養午餐免費。黃健豪精算後指出，台中僅需再增編約16億元即可達成目標，這在市府預算規模中屬「可承受範圍」。

黃健豪7日深夜發文指出，台中市現行午餐政策每年已投入約14億元，用於每餐補助5元、水果費、溯源食材及弱勢補助。根據他的推估，若要讓全市約21.3萬名公立國中小學生午餐全免，加上維持現有的各項加碼補助，總經費約需30億元，扣除現有預算後，一年僅需再增加16億元，他認為以台中的預算規模，「這應該在可承受範圍內」。

廣告 廣告

黃健豪直言，台北市的政策拋出後，基層家長群體反響極大，因此他主張，在中央尚未完成《學校營養午餐法》修法前，台中市有實力先行推動。黃健豪認為，全面免費不僅能減輕家長負擔，市府更能透過契約規範直接要求供餐品質，若連同2.5萬名私校學生也納入補助，也僅需再增加約2.5億元，對於鼓勵生育及減輕育兒壓力有直接助益。

面對立委的積極建言，台中市長盧秀燕昨日被問及此事時，僅以趕行程為由未作具體回應。台中市教育局則回應，目前台中市國中小學生約23.9萬人，全面免費確實需花費約33.5億元，教育局強調，現行補助已達14億元，且優先保障弱勢學生，未來將秉持「有增無減」原則滾動式檢討，但並未給出「全面免費」的具體時程表。





更多《鏡新聞》報導

跟進北市午餐全免需46億 侯友宜憂排擠預算「喊話中央統籌」

小北百貨賣「簡體字作業袋」挨轟 官方致歉全台194門市下架

日本小一男童吃營養午餐「被鳥蛋噎死」 官員急下令禁用