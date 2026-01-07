台中藍委開第一槍 黃健豪喊話推動營養午餐免費

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台北市宣布推動學校營養午餐免費，台中市無意跟進，台中市長盧秀燕昨被問及此事也以趕行程為由沒有回應，國民黨台中市立委黃健豪開第一槍！他指出，目前台中市年編14億補助學生午餐，距離全面免費缺口約16億餘，「以台中市一年的預算規模而言，增加16億應該是可承受的範圍」，建議台中市推動營養午餐免費政策，「作為一個示範城市」。

台中教育局估全市約23.9萬名國中小學生，學校午餐全面免費約需33.5億，目前包括弱勢學生午餐等各類午餐補助已14億，未來以「有增無減」原則，滾動檢討補助。

黃健豪說，台北市長蔣萬安日前拋出營養午餐免費政策後，這個議題撼動他接觸到的家長群體，不少人認為台中也應推動免費政策。

他指出，台中現行的政策，是提升午餐供餐品質及落實對經濟弱勢學生照顧，內容包含每餐補助5元、水果費10元、溯源食材獎勵、貧困學生補助及偏鄉補助，一年約14億。

黃健豪說，台中國中、小學生人數約24萬人，以公立學校平均每餐50元計算，約21到22億，另再保留現行的「營養午餐5元加碼補助」、「水果10元補助」及「溯源食材獎勵」，估算約30億元，如果還要納入私立學校的2.5萬人，每餐50元，上下學期約200天，大約再2.5億。

他指出，從現行政策補助的14億，到公立全面補助約30億，一年支出是增加16億，以台中市一年的預算規模而言，增加16億應該是可承受的範圍，且更能直接要求相關的契約規範；在營養午餐法取得修法共識三讀前，台中市或許可以做為一個示範城市，他喊話建議台中市推動營養午餐免費政策。

